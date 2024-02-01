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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

البحث عن أرضية منقرع.. مصطفى وزيري يوضح حقيقة تبليط الهرم الأصغر

الدكتور مصطفى وزيري،
الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ما يتردد حول اعتزام البعثة اليابانية "تبليط الهرم" غير صحيح، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن الأرضية الأساسية للهرم، الذي يعتبر الهدف الثاني للبعثة لمعرفة الأبعاد الأربعة للأهرامات.

 

وأضاف مصطفى وزيري، خلال تصريحات لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن البعثة المصرية اليابانية تبحث عن مراكب المللك منكورع، بتمويل من الجانب الياباني.

 

 لجنة علمية

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن هذا المشروع يستغرق على الأقل مدة تصل إلى سنة، وبعدها يعرض الملف على لجنة علمية تضم خبراء من أغلب دول العالم.

مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تبليط الهرم البعثة المصرية اليابانية حمدي رزق

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