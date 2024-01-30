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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى وزيري يحسم الجدل حول تبليط هرم منكاورع

مصطفى وزيري
مصطفى وزيري

 علق الدكتور مصطفى وزيري، على الجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي حول ترميم هرم منكاورع، قائلاً: "جميع أهرامات مصر قديمًا كان تغطى بكساء خارجي مثل هرخ خوف وخفرع ومنكاورع". 

لن يتم تبليط هرم منكاورع مثلما يتردد 

وتابع "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية  مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هرم منكاورع كان مغطى بأحجار من الجرانيت، ومنذ مئات السنوات حدث سقوط لهذه الأحجار،  مشيرًا إلى أن هذه الاحجار المترامية منعت إقامة الكثير من الحفريات حول الهرم، ولم يتمكن احد من معرفة طول قاعدة الهرم، أو المراكب الجنائزية للملك منكاورع، بسبب الاحجار المنتثاة حول الهرم.

 وأضاف أن الجانب الياباني لديه مشروع لدراسة هرم منكاورع على نفقة الجانب اليابني بالكامل، لرفع الرديم المتناثر حول الهرم للوصل إلى الصخرة الأراضية للهرم بصورة، مماثلة لما حدث مع هرم خوفو وخفرع ، والعمل على الكشف عن المراكب الجنائزية. وأشار إلى أن الحديث على تبليط الهرم أو استيراد جرانيت لإعادة إكساء الهرم أمر عاري تمامًا عن الصحة، ولم نتحدث حتى الآن على إعادة تركيب الجرانيبت المتناثر حول الهرم.

مصطفي وزيري أهرامات مصر هرم منكاورع مواقع التواصل الاجتماعي نشأت الديهي الاحجار المترامية

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