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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى وزيري يكشف حقيقة تبطين هرم "منكاورع" من جديد

مصطفى وزيري
مصطفى وزيري

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هرم "منكاورع" هو الهرم الأصغر وهو الهرم الوحيد الذي تم بنائه من الأسفل بالجرانيت ما يقرب من ثلث ارتفاع الهرم، ولكن تلك الحجارة وقعت بجانب الهرم، ولذلك تم التفكير في عمل مجسات من الناحية الشمالية، لافتا إلى أنه لا أحد حتى الآن يعرف أبعاد قاعدة الهرم لأن كتل الحجارة مركونة من الزوايا الأربع للهرم. بعاد أبعاد 

هل يتم تبطين الهرم الثالث في مصر من جديد؟ 

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج "مصر جديدة" المذاع من خلال قناة "إي تي سي"، أن ما يتردد عن تبطين الهرم الثالث في مصر أمر تم تناوله بشكل خاطئ، إذ أنه لن يتم استخدام حجارة جديدة، ولكن بعض الدراسات ترى أن الأحجار التي سقطت من الممكن أن تعود لمكانها مرة أخرى، وسيتم دراسة الأمر لمدة عام. 

وتابع، أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن المراكب الجنائزية للملك منكاورع، وهو ما يتم العمل على البحث عنه، موضحا أن ما يتم ترديده حول أن هرم منكاورع سيتم تبطينه بـ "خرسانة" وهذا أمر عار تماما من الصحة ولم يصدر من أي مسؤول، والحديث في الوقت الحالي هو العمل على إعادة بعض الحجارة من جديد إلى أماكنها قدر المستطاع. 

وأوضح أن البعثة اليابانية هي التي ستتكلف قيمة المشروع بالكامل وليس قرض، وذلك في ضوء اهتمام البعثة اليابانية بهذا الملف، والدولة المصرية لا تتكلف أي جنيه فيه. 

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسة سيتم عرضها على خبراء مختصين، وفي حال الحصول على الموافقة أنها قابلة للتنفيذ قد يتم العمل عليها. 

الهرم الثالث هرم منكاورع انجي انور برنامج مصر جديدة قناة إي تي سي

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