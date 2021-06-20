قطع المياه عن الخانكة فى القليوبية بسبب أعمال الصيانة .. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية انقطاع خدمة المياه عن مركز و مدينة الخانكة بسبب أعمال الصيانة التى تجرى داخل محطات المياه بالمدينة.

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وقالت الشركة ان خدمة المياه سوف تنقطع اعتبارا من الساعه التاسعة صباحا اليوم الأحد حتي الساعه الثالثة ظهرا وذلك نظرا لأعمال صيانه بشبكات المياه المدينة.

وأشارت شركة مياه الشرب الى أنه سوف توجيه سيارات لتوفير المياه النقيه الصالحه للشرب للمواطنين.

وأهابت الشركة المواطنين واصحاب المخابز ومديري المستشفيات بتدبير إحتياجاتهم من المياه خلال ذلك الفترة.

من ناحية اخري ظمت مديرية الصحة فى محافظة القليوبية قافلة طبية بقرية عزبة الأبيض بمركز الخانكة وذلك ضمن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لمواطنى القليوبية فى المناطق البعيدة عن المستشفيات على مستوى محافظة القليوبية.

واكدت الدكتورة مفيدة أحمد منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة فى القليوبية أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال و الباطنة والجلدية والنساء والعظام والجراحة ، بالإضافة الى الأشعة والتحاليل والفحوصات الطبية المختلفة وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

واشارت الى ان القافلة تخدم قرية عزبة الابيض والمناطق المجاورة وتستهدف إجراء الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج للحالات المرضية بالمجان ، بالإضافة الى تنظيم لقاءات للتثقيف الصحي بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين.

كما تضم القافلة خدمة إصدار قرارت العلاج على نفقة الدولة والتقارير الطبية لمرضى الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لأمراض السكر والضغط ، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان.

كما أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة فى محافظة القليوبية، عن تخصص 10 مراكز لتلقي لقاح كورونا لراغبي السفر للخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة.

وقال عبدالغنى، إنه تم تخصيص 10 مراكز لهذا الغرض في المحافظة إضافة إلى توثيق الشهادات واعتمادها من قبل وزارة الصحة والسكان ليسمح لهم بالعودة إلى أماكن عملهم في الخارج خاصة مع إلزام بعض الدول الجميع بالحصول على اللقاح وهي : مكتب صحة بنها رابع "مركز صحة أسرة بنها العام بمدينة بنها، المركز الطبي بكفر شكر، مركز طبي الشباب بالعبور، مركز طبي الخانكة اول، مركز طبي الخصوص.

كما تم تخصيص مركز طبي بهتيم قسم ثان شبرا، المركز الطبي بشبين القناطر، مركز طبي طوخ، مكتب صحة القناطر الخيرية أول، مركز طبي قليوب المحطة.

وتابع وكيل الوزارة، أن عدد مراكز تلقي لقاح كورونا في القليوبية بلغ 9 مراكز في المحافظة حيث تم تجهيزها على مستوى المحافظة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن وصول كمبة جدبدة من جرعات التطعيم ضد المرض.