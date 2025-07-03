الزيارة الرعوية الأولى لنيافة الأنبا إيلاريون لأبو المطامير

شهدت إيبارشية البحيرة نشاطًا رعويًا مكثفًا، على مدار عدة أيام ، حيث بدأ نيافة الأنبا إيلاريون أسقف الإيبارشية، زيارة رعوية لكنائس مركز ومدينة أبو المطامير.

وبدأ نيافته جولته الرعوية بزيارة كنيسة السيدة العذراء في أبو المطامير ، حيث صلى فيها صلاة العشية، تلاها احتفال كنسي لاستقباله بحضور الآباء كهنة منطقة أبو المطامير الذين رحبوا به، كما أُلْقِيَت كلمات ترحيبية من قبلهم، وشمل الاحتفال أيضًا عرض كورال الكنيسة ومسرحية صغيرة هادفة، وانتهى بكلمة روحية من نيافته.

وصلى نيافته القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، وعقب انتهاء القداس، تفقد نيافته جميع خدمات الكنيسة، كما حضر اجتماعًا عامًا لخدام الكنيسة، حيث ناقش فيه "مواصفات الخادم الأرثوذكسي" وأجاب عن جميع استفسارات الخدام والخادمات. واختتم اليوم بعدة لقاءات مع فئات متنوعة من أبناء الشعب.

استكمل نيافته زيارته الرعوية حيث ترأس قداس تذكار معجزة السيدة العذراء "حالة الحديد" في الكنيسة ذاتها، وعقب انتهاء القداس، عقد نيافته سلسلة من اللقاءات حول مختلف الكنائس، واختتمت زيارته لكنيسة السيدة العذراء بأبو المطامير بصلاة القداس الإلهي كما زار نيافته أيضاً كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بأبو المطامير.

احتفل نيافته بعيد استشهاد القديس القوي الأنبا موسى بزيارة كنيسته في قرية عبد الملاك منصور بمركز أبو المطامير حيث صلى نيافته صلاة العشية وطيب رفات القديس الموجودة في الكنيسة، تلا ذلك احتفالية شارك فيها شباب وشابات من الكورال وتضمن كلمات ترحيب بنيافته.

كما صلى القداس الإلهي في نفس الكنيسة، وخلال القداس دشن نيافته عددًا من الأواني لخدمة المذبح ورسم مجموعة من الشمامسة للخدمة الكنيسة ذاتها.