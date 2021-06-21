فوائد غير متوقعة لـ الثلج على بشرتك .. تعرفي عليها

فوائد الثلج لا تعرفى عنها شيئًا إليك أبرز فوائده وهو الحفاظ على بشرة صحية ومتألقة ومحاربة التجاعيد ومسام البشرة المفتوحة إليك كيفية إستخدامه وفقا لموقع برايت سايد

فوائد الثلج للبشرة



لا تستخدمي الثلج مباشرة دون تغطيته بقطعة قماش ناعمة أو كيس بلاستيك عند تدليك وجهك ويمكنك استخدام مكعبات الثلج مباشرة لتقليل حب الشباب أو التورم حول العين.

لتجنب حروق الجلد ، لا تقم أبدًا بوضع كمادات الثلج على جسمك لأكثر من ساعة ويمكنك مضاعفة الفائدة وعمل مكعبات ثلج مع الخيار أو الشاي الأخضر



للحصل على بشرة أنعم كل مساء أو قبل الذهاب إلى الفراش ، جربى غسل وجهك ، واملأ كيسًا بلاستيكيًا بالثلج ، وقم بتدليك وجهك ورقبتك برفق لمدة 3 دقائق تقريبًا و في غضون أيام قليلة ، ستحصلين على نتائج ملحوظة ستصبح بشرتك منتعشة وناعمة.

تخلص من حب الشباب



يعد العلاج بالثلج أحد أفضل الطرق لمهاجمة مشاكل حب الشباب. اغسلي وجهك ، لفي مكعب ثلج بقطعة قماش ناعمة نظيفة أو منديل واضغطي برفق على البثور لمدة 3 إلى 5 دقائق. وستكون النتائج مفاجأة لك.

تقليل التجاعيد



يحسن الثلج الدورة الدموية ويمنع الشيخوخة المبكرة والتجاعيد. يمكنك تدليك وجهك لمدة دقيقة تقريبًا كل يوم قبل وضع المكياج.

علاج المسام المفتوحة



مرري مكعب الثلج على وجهك مباشرة لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق فستلاحظين انكماش المسام المفتوحة في غضون أيام قليلة.

تخلص من العيون المنتفخة



هناك العديد من الأسباب لتورم عينيك قم بلف 2 مكعبات ثلج بقطعة قماش ، وضعيها على العين ، ودلك بلطف المناطق الأكثر التهابًا لمدة دقيقتين ، مع القيام حركات دائرية بطيئة.