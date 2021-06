بعد البافتا.. تعرف على موعد حفل توزيع جوائز SAG والإعلان عن قوائم الترشيحات

أعلنت نقابة ممثلي الشاشة في الولايات المتحدة الأمريكية المسئولة عن توزيع جوائز SAG موعد الحفل السنوي المقبل في نسخته الـ 28، في نفس الموعد السابق لحفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 94 بحسب موقع فاريتي.

يقام حفل جوائز SAG يوم 27 فبراير 2022، في الوقت الذي يقام فيه حفل الأوسكار المقبل يوم 27 مارس، كما أعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون الفيلم والتليفزيون، المسئولة عن توزيع جوائز البافتا موعد حفلها المقبل المقرر إذاعته عبر شاشة BBC One يوم 22 مارس المقبل.

يبث حفل توزيع جوائز SAG على الهواء مباشرة لمدة ساعتين، بعدما تم تسجيل حفل العام الماضي لمدة ساعة وعرضه مسجلا في 4 أبريل بسبب جائحة كورونا.

سيتم فتح الباب أمام الراغبين في الترشح لنيل جوائز SAG يوم 30 أغسطس العام الجاري، وإغلاقه 5 نوفمبر، وتستقبل نقابة ممثلي الشاشة الطلبات عبر الإنترنت.

تعلن نقابة ممثلي الشاشة عن القوائم النهائية للأعمال المرشحة لنيل جوائز SAG يوم الأربعاء 12 يناير 2022.

حفل SAG الماضي

وسلط حفل جوائز SAGهذا العام الضوء على فكرة واضحة، وتم التناقش فيها مع النجوم المشاركين من خلال فيديوهات قصيرة تحوي مقابلات مليئة بالنقاش ولحظات الضحك المقدمة بصورة تشبه الأفلام الوثائقية بحسب موقع indiewire.

وفاز فيلم The Trial of the Chicago 7 بجائزة أفضل فيلم سينمائي، فيما نال The Crown تكريمه كأفضل عمل درامي، واحتفظ مسلسل Schitt’s Creek بمكانه كأفضل مسلسل كوميدي.

لأول مرة في تاريخ جوائز SAGيفوز 4 ممثلين من ذوي البشرة الملونة بجوائز التمثيل الأربعة الأهم، حيث نالت فيولا دايفيس جائزة أفضل ممثلة، وتشادويك بوسمان أفضل ممثل رئيسي، فيما استمر دانيال كالويا في الاستحواذ على تكريم أفضل ممثل مساعد، وذهبت النسخة النسائية من هذه الجائزة إلى يوه جونج يون بطلة فيلم العام Minari.

ودخلت الممثلة الكورية يون يوه جونج التاريخ، بعد تغلبها على عدد من النجمات الشهيرات أبرزهن جلين كلوز، ماريا باكالوفا، أوليفيا كولمان، لتصبح أول ممثلة كورية تفوز بهذه الجائزة.

وعبرت جونج في كلمتها المسجلة مسبقا في حفل جوائز SAG، إنها سعيدة أنه تم الاعتراف بها من قبل الغربيين، وشكرت زملائها في التمثيل وفي الفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا هذا العام.

وتعد جونج هي أول امرأة أسيوية تفوز بجائزة فردية في فئة التمثيل السينمائي، وسبقتها ساندرا أوه في الجانب التلفزيوني.

وتلعب الممثلة الكورية دورا محوريا، في فيلم الدراما العائلية Minari، حول جدة غير تقليدية تزور عائلتها التي أقامت مزرعة واستقرت في أمريكا، وهو فيلم حول أوضاع المهاجرين وطريقة عيشهم في الغرب.