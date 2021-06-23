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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إنتاج الوقود الحيوي من النفايات|وزيرة البيئة تستعرض إنجازات الرئاسة في 7 سنوات

صدى البلد

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملف البيئة، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم خلال الـ 7 سنوات أشياء كثيرة في الملف البيئي.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن السيسي جعل الملف يتغير من كونه بيئيا فقط، إلى ملف اقتصادي واستثماري، وأن الرئيس يؤكد دوما أن الاهتمام بملف البيئة ليس دربا من دروب الرفاهية.


ولفتت إلى أن إنتاج الوقود الحيوي من النفايات، من أهم الإنجازات التى تمت فى ملف البيئة، وأن ملف المحميات الطبيعية وتطويرها، السياحة البيئية تعتبر ايضًا من أهم الملفات التي تم العمل عليها، حيث تم تطوير 12 محمية لجذب السياح لمصر.


وكشفت أنه تم الانتهاء من العمل التشريعي والتنظيمي للمحميات الطبيعية، مشيرة إلى أن حل المشكلات البيئية التي ظلت على مدار الـ 30 عاما، يكون وفقا للالتزام الدولي، لأن مصر دولة كبيرة.

 

وعن الفيوم وافتتاح أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات للطاقة عن طريق التغويز اللاهوائي بقرية قلهانة بمركز إطسا، أوضحت أن المشروع يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والزراعية واستغلالها لإنتاج طاقة وسماد حيوى و أن المشروع يهدف إلى دعم المجتمعات الريفية بمحافظة الفيوم وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص عمل مختلفة للشباب.

 

 

في ظل ما يشهده قطاع البيئة في مصر من تحول جذري في المفاهيم واستراتيجية العمل، والذي نتج عن اهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي- بملف البيئة، ووضعها على قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة انتهجت وزارة البيئة مدخلا جديدا في التعامل مع المشكلات والقضايا البيئية ينبع من فكر التحول إلى الاقتصاد الأخضر والذي يعد توجها عالميا يربط بين البيئة والاقتصاد معا.


اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات البلدية 

انشأت وزارة البيئة جهاز تنظيم المخلفات التابع لها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 0332 لسنة 5302
وجاء بعدها إصدار قانون رقم  535  لسنة 5353 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، وتم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وإعداد منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية بواقع 57 محافظة وإعداد المنظومة المالية لادارة المنظومة .

وتم إصدار قرار مجلس الوزراء لسنة 5309 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة وتم إنشاء مصنع جديد نموذجي لتدوير المخلفات بالعدوة بمحافظة المنيا، ورفع كفاءة عدد 2 مصانع لتدوير المخلفات بمحافظات كفر الشيخ، والغربية، وقنا، و المساهمة في إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بشبين الكوم بالمنوفية.

الانتهاء من إنشاء عدد 5 محطة وسيطة ثابتة بمحافظات الشرقية والقليوبية والجيزة وقنا، بالإضافة إلى عدد  7 محطات وسيطة متحركة بمحافظات بني سويف – القليوبية – المنيا – دمياط، وتوفير معدات التشغيل للمحطة الوسيطة بكرداسة
بمحافظة الجيزة.


تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

بدأ الإعداد لتطبيق منظومة المخلفات الجديدة وتنفيذ البنية التحتية في اطار دور وزارة البيئة باعتماد التصميمات الخاصة بمشروعات البنية التحتية، والانتهاء من انشاء 9 محطات وسيطة ثابتة و53 خلية دفن صحي،و5 مصانع للمعالجة وتدوير المخلفات وتسليم 7 محطات متحركة وجاري متابعة كافة المشروعات والإشراف على تنفيذها.


بدائل لدعم منظومة الطاقة المصرية بمصادر متجددة  

بدأت مصر خطة طموحة للاستفادة من أطنان المخلفات التي تنتج يوميا في محافظات مصر وتحويلها إلى طاقة عبر معالجة المخلفات الصلبة كيميائياً لإنتاج طاقة كهربائية أو حرارية وذلك بهدف إيجاد بدائل لدعم منظومة الطاقة المصرية بمصادر متجددة أخرى نظيفة لا تضر بالبيئة.

وشكلت وزارة البيئة لجنة قومية لدراسة إمكانية تحويل المخلفات لطاقة بعد حصولها على موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أن تهتم بوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد وإجراء التقييم الفنى للمشروعات.

التنفيذ الرسمي لتحويل المخلفات الى طاقة بالمرحلة الأولى

تم اختيار عدد 2 شركات مصرية موزعة على 2 محافظات لبدء التنفيذ الرسمي في مشروعات تحويل المخلفات لطاقة بالمرحلة الأولى وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال بقوة لبناء قاعدة وطنية لهذا النوع من الصناعة، وتم الموافقة على توفير تمويل من خلال البنوك التابعة للبنك المركزي على أن يكون القرض بالجنيه المصري بفائدة 2٪ وبفترة سماح للسداد سنتين الى ثلاث سنوات.

إضافة الى الانتهاء من مشروع تجريبي لتوريد وتركيب وحدة لتحويل المخلفات البلدية والزراعية إلى طاقة باستخدام اللاهوائي بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، والتي تم تركيبها على مدار عام ونصف العام.
 

عبد الفتاح السيسي الملف البيئي إنتاج الوقود الحيوي النفايات المحميات الطبيعية محافظة الفيوم

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