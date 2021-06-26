أنقذ ليفربول من كارثة.. تقرير: محمد صلاح ثامن عظماء الريدز في التاريخ

أشاد تقرير إنجليزي بأرقام النجم المصري محمد صلاح، القياسية، منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، قادما من روما، وتألقه الموسم الماضي رغم مستوى الفريق الكارثي.

وذكر موقع “ anfield index” الإنجليزي، أن محمد صلاح كان استثنائيا الموسم الماضي، في وقت استسلم فيه الجميع، ونجح في قيادة الفريق، لإنهاء الدوري الإنجليزي في المركز الثالث.

وأضاف الموقع، أن محمد صلاح أنقذ ليفربول من موسما كارثيا، حيث سجل 31 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الماضي، في ظل تراجع مستوى فيرمينو وماني.

وأوضح التقرير، أن محمد صلاح حقق مستويات مذهلة مع ليفربول، سواء على الصعيد الجماعي أو الفردي، بعد 4 سنوات فقط، من انضمامه إلى الريدز.

وأشار التقارير، إلى أن محمد صلاح سجل 125 هدفا في 203 مباريات، بينما ساهم في قيادة ليفربول للتتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وأكد التقرير، أنه إذ لم يكن محمد صلاح أعظم صفقة قام بها يورجن كلوب في ليفربول، فمن المؤكد أنه خلف فيرجيل فان ديك في المركز الثاني.

وتابع الموقع، إن محمد صلاح، أحد أكثر المهاجمين تدميراً في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حطم مجموعة من الأرقام القياسية مع الريدز، كما أنه ثالث أسرع لاعب يسجل 100 هدف في تاريخ ليفربول.

واختار التقرير محمد صلاح، ضمن قائمة أفضل 10 أساطير في تاريخ نادي ليفربول، حيث جاءت القائمة كالتالي:



1- السير كيني دالجليش

2- ستيفن جيرارد

3- جون بارنز

4 -إيان راش

5- بيلي ليدل

6- جرايم سونيس

7- روبي فاولر

8- محمد صلاح

9- لويس سواريز

10- آلان هانسن

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2020 - 2021

يذكر أن محمد صلاح، توج مؤخرا، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2020- 2021، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، فوز محمد صلاح نجم ليفربول، بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي “ بريميرليج”، عن الموسم المنقضي “ بتصويت الجماهير”.

ونافس محمد صلاح على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، كل من:

هاري كين ( توتنهام) - برونو فيرنانديز ( مانشستر يونايتد ) - كفين دي بروين ( مانشستر سيتي) باتريك بامفورد ( ليدز يونايتد)- أولي واتكينز( أستون فيلا).

محمد صلاح، تواجد أيضا، في التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي عن موسم 2020-2021.

وضم التشكيل المثالي لـ الدوري الإنجليزي، من قبل رابطة اللاعبين المحترفين كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش ( مانشستر سيتي)

خط الدفاع: جواو كانسيلو ( مانشستر سيتي) - روبين دياز ( مانشستر سيتي) - جون ستونز ( مانشستر سيتي) - لوك شاو ( مانشستر يونايتد).

خط الوسط: إلكاي جوندوجان ( مانشستر سيتي) - كيفن دي بروين ( مانشستر سيتي) برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد).

خط الهجوم: محمد صلاح ( ليفربول) - سون هيونج مين ( توتنهام هوتسبير ) - هاري كين ( توتنهام هوتسبير).

واحتل محمد صلاح وصافة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي برصيد 22،هدفا خلف هاري كين مهاجم توتنهام متصدر الترتيب بـ 23 هدفا.