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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق أحمد موسى على هدف علي معلول وطرد لاعب الترجي

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن عميق فرحته بإحراز النادي الأهلي الهدف الأول في شباك نادي الترجي التونسي، في مباراة الإياب لبطولة دوري أبطال أفريقيا دور قبل النهائي.


وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم السبت، إن :"البطولة بتاعتنا وخلاص الأهلي قرب والترجي التونسي في موقف لا يحسد عليه".

تمنى الإعلامي أحمد موسى، الفوز للنادي الأهلي في مباراة العودة أمام فريق الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا ثقته في فوز المارد الأحمر بـ مباراة الأهلي والترجي المهمة.


وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم السبت،  دقائق قليلة تفصلنا عن مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي في بطولة إفريقيا، مضيفا أن النادي الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف للنجم الصاعد بقوة محمد شريف.


وأكد  الإعلامي أحمد موسى، أن فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بلغ نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، موضحا أن الفريق الجنوب إفريقي صعد للنهائي رغم تعادله سلبيًا أمام ضيفه الوداد البيضاوي المغربي.

وأشار الإعلامي أحمد موسى،  إلى أنه ينتظر كايزر تشيفر المتأهل من مواجهة الأهلي المصري والترجي التونسي.

 

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي مرتديا زيه التقليدي، فيما يرتدي الترجي الزي الثاني وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا
من المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام الترجي على استاد "السلام وي" في القاهرة، مساء السبت، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة بشكل حصري على قنوات بي إن سبورتس، عبر قناتي "beIN Sports 1 HD Premium " و "beIN Sports HD 4".

ويعود الترجي للعب في القاهرة أمام مضيفه الأهلي بعد غياب 10 سنوات، عندما يلتقيان على ملعب الأهلي بالسلام، الذي يلعب عليه الفريق التونسي لأول مرة.

 

عقدة القاهرة

وسبق أن لعب الترجي مع الأهلي في مصر 10 مباريات، أقيمت على 3 ملاعب، هي القاهرة وبرج العرب والسويس الجديد.

 

ففي استاد القاهرة، خاض فريق باب سويقة 5 مباريات ضد الأهلي، الذي حقق الفوز مرتين وتعادل 3 مرات.

 

وكانت الأولى في إياب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا 1990، وتعادل الفريقان سلبيا، قبل أن يفوز الترجي بركلات الترجيح.

 

وفي ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2001، تعادل العملاقان دون أهداف أيضا، قبل أن يفوز الأهلي في دور مجموعات دوري الأبطال 2007 بنتيجة 3-0.

 

كما انتصر المارد الأحمر على الترجي، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2010، بنتيجة 2-1، قبل التعادل (1-1) في دور المجموعات للنسخة 2011.

 

تفوق في الإسكندرية

وعلى ملعب برج العرب، خاض الفريقان 4 مباريات، شهدت فوزا وحيدا للأهلي و3 تعادلات.

 

وبدأت هذه المواجهات في ذهاب نهائي دوري الأبطال 2012، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، قبل أن يصطدم الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي نفس البطولة، عام 2017، ليتعادلا 2-2.

 

كما لعبا مرتين على نفس الملعب في نسخة 2018، بدور المجموعات وتعادلا دون أهداف، وفي ذهاب النهائي فاز الأهلي 3-1.

 

وفي استاد السويس الجديد خاض الكبيران مواجهة واحدة، كانت في دور مجموعات الكونفيدرالية الإفريقية، عام 2015، وشهدت انتصار المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمباراة إياب دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي.

وتأهل الأهلي إلى دور نصف نهائي بعد الفوز على صن دوانز بثلاثة أهداف مقابل هدف مجموع اللقائين.

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام الترجي على استاد "السلام وي" في القاهرة، مساء السبت، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي
قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E

تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

قناة RTB في بوركينا فاسو على القمر الصناعي Eutelsat 16 E

تردد 10804، ترميز 29000 عمودي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 11800، ترميز 27500 عمودي.

قناة CRTV في الكاميرون على القمر الصناعي Yahsat S2 E

تردد 124273 ترميز 30000 أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E

تردد 12883، ترميز 27500 أفقي.

تردد قناة Sport Klub الصربية الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

Eutelsat 16°E – 11678 H 30000

Eutelsat 16°E – 11595 H 30000

أحمد موسى النادي الأهلي الترجي التونسي ابطال افريقيا قبل النهائي

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