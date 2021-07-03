إصابة ليلى طاهر بفيروس كورونا.. تعرف على تفاصيل حالتها الصحية

كشف الإعلامي محمود سعد عن إصابة الفنانه ليلي طاهر بفيروس كورونا المستجد ، مؤكدا أن حالتها مستقرة .



يذكر أن ليلي طاهر اسمها الحقيقي شيرويت مصطفى إبراهيم فهمي، من عائلة تمتد جذورها إلى أصول تركية.

ليلي طاهر من مواليد 13 مارس عام 1939، واهتمت أسرتها بتعليمها حتى حصلت على بكالوريوس خدمة إجتماعية.

أول من اكتشف ليلي طاهر المنتج رمسيس نجيب واختار لها اسم "ليلى طاهر" من أسماء بطلات روايات إحسان عبد القدوس، وقدمها للمرة الأولى عام ،1958من خلال فيلم أبو حديد الذي أدت فيه دور البطولة مع فريد شوقي.

عملت ليلي طاهر بالوقت نفسه مذيعة في التلفزيون المصري، وقدمت عددًا كبيرًا من البرامج، منها مجلة التلفزيون، وعندما تلقت عرضًا بالتعيين الدائم شريطة الامتناع عن التمثيل فضلت الفن.

تزوجت ليلى طاهر 6 مرات، الأولى وهي في سن الثامنة عشرة عندما تزوجت من رجل الأعمال محمد الشربيني، الذي أنجبت منه ابنها الوحيد أحمد، وحدث الطلاق بسبب رفضه عملها في مجال الفن والتمثيل، وتزوجت للمرة الثانية من المنتج والمخرج حسين فوزي، وهذا الزواج لم يستمر مدة طويلة، وبعد انفصالها تزوجت للمرة الثالثة من الكاتب نبيل عصمت، لم يستمر الزواج أكثر من عام، وبعد انفصالها تزوجت من الفنان يوسف شعبان وكان الزوج الرابع، ولكن انفصلا ثلاث مرات خلال زواجهما الذي استمر أربع سنوات ، وأخيرًا تزوجت من الموسيقار خالد الأمير، وكان زواجًا ناجحًا واستمر عشر سنوات من عام 1981 ولكن تم الانفصال.

تلقت 50 عرضًا للزواج بعد انفصالها عن الموسيقار خالد الأمير، ولكنها رفضتها جميعًا وقررت التفرغ للفن.

مشوار فني :

من أشهر الأفلام التي شاركت بها ليلى طاهر: الناصر صلاح الدين ، ولا تدمرني معك، وعفوًا أيها القانون، والاحتياط واجب، وحكمت المحكمة، وعاصفة من الدموع، وليالي ياسمين، وتضحك الأقدار، والمدمن، والطاووس، وقطة على نار، وزمان يا حب، والبيوت أسرار، وزوجة بلا رجل، ومعسكر البنات، وأيام ضائعة، واعترافات امرأة، والمدير الفني، والمراهقان، وثمن الحب، وسنوات الحب، والأزواج الشياطين، ومطلوب زوجة فورًا، وامرأة في دوامة، وبطل للنهاية، ويا حبيبي، وللنساء فقط، وصراع الأبطال، وثمن الحب، وآخر فرصة، وحيرة وشباب، وسنوات الحب، ورجل في الظلام، ولا تطفئ الشمس، والحب كده، ووحيدة، وعاشت للحب، وأبو حديد، والأسطى المدير، ويوميات امرأة عصرية، وزوج في أجازة، والطقم المذهّب، والقمة الباردة، ومسيرة الحب والزواج، وبطل للنهاية، وأسعد الله مساءك، وأبواب الليل، وعاصفة من الدموع، وملابس الحداد الحمراء، والرجل الذي قال لا، والضيف الصغير، وشقة عليوة، وبطل النهاية، والقانون لا يعرف عائشة يا حبيبي، ورمضان مبروك أبو العلمين حمودة، والأيدي الناعمة 1963، والقادسية، ولا تطفئ الشمس، والزنكلوني، وعلى باب مصر، ومواطن بدرجة وزير، والمفسدون في الأرض، والمعجزة .

قدمت ليلي طاهر رصيدًا كبيرًا في عالم مسلسلات تلفزيونية، ومنها: يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، ومسيو رمضان مبروك، والباب في الباب، وزواج بدون إزعاج، وعادات وتقاليد، والخماسين، والقاهرةووالناس، وعودة الروح، والرجل والدخان، وبيار الملح، وأنا ودموعي، ورمضان والناس، ومفتش المباحث، والباحثة، وملكة في المنفى.

كما شاركت ليلي طاهر في بطولة مسرحيات عدة، منها: الدبور، وعريس في إجازة، وسنة مع الشغل اللذيذ، وغراميات عفيفي، وكومبارس الموسم، وفخ السعادة الزوجية، ورصاصة في القلب