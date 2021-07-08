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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. موانئ دبي توقع عقد توسعة محطة توزيع الكيماويات بجبل علي

أرشيفية
أرشيفية

وقعت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات - - عقدًا مع شركة "بتروكيم الشرق الأوسط" -أكبر موزع للكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا - لتطوير محطة كيماويات على الرصيف رقم /7/ بجوار الرصيف المخصص مع المواد الكيماوية في ميناء جبل علي. وستستثمر الشركة بموجب الاتفاقية من 80 إلى 90 مليون دولار أمريكي مقابل عقد تأجير لمدة 30 عامًا توسع من خلاله نطاق أعمالها في المنطقة.

وقع الاتفاقية كلٌ من سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ويوغيش ميهتا الرئيس التنفيذي لشركة "بتروكيم الشرق الأوسط" بحضور عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا.

وقال عبدالله بن دميثان المدير التنفيذي والمدير العام، موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا إن الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع "بتروكيم الشرق الأوسط" نتاج لعلاقة طويلة الأمد مع الشركة وهي خير دليل على الازدهار الذي يشهده هذا القطاع والذي يعد ذا أولوية لدولة الإمارات والمنطقة بشكل عام كما أن جافزا بموقعها المتميز والتي تمثل بوابة استراتيجية للوصول إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تساهم بحوالي 70 في المائة من التجارة الخارجية لدولة الإمارات على صعيد منتجات البتروكيماويات الأمر الذي يسلط الضوء على الدور الذي نقوم به في هذا القطاع.

من المتوقع أن يتم الانتهاء من المنشأة بحلول الربع الثالث من عام 2023 وستوفر المواد الكيماوية الخام بكميات كبيرة للصناعات التقليدية والجديدة التي سيتم تأسيسها في دولة الإمارات وستوفر المحطة سعة إجمالية تبلغ 40 ألف متر مكعّب لتخزين المنتجات المختلفة كما سيتم تزويدها بوحدات للتقطير والمعالجة. ومن المتوقع أن تساهم سنويًا بما يزيد على 200 مليون دولار أمريكي من حجم التجارة الجديدة من وإلى دبي وبالتالي المساهمة في تطوير الجسور التجارية التي أطلقتها موانئ دبي العالمية لزيادة حجم التجارة الخارجية لدبي إلى 2 تريليون درهم.

من جهته قال يوغيش ميهتا الرئيس التنفيذي لشركة "بتروكيم الشرق الأوسط" إنه مع انطلاق هذا المشروع الجديد فمن المتوقع تحقيق مكاسب قصيرة وطويلة الأمد تتراوح بين 10-15 في المائة من استثماراتها . وقد أسهمت محطت الشركة المتطورة في ميناء جبل علي في تعزيز حجم الأعمال لدى عملائها إضافة إلى تمكينها من تقديم خدمات لوجستية سريعة ومنتجات ذات جودة مرتفعة حسب الطلب. ومن خلال هذا المشروع ستبني "بتروكيم" 24-30 صهريجًا لتخزين المواد الكيماوية السائبة بأحجام مختلفة إضافة إلى خزانات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بسعة إجمالية تبلغ 40 ألف متر مكعب. كما ستتضمن المحطة مرفقًا لتحميل الصهاريج والشاحنات ومصنعًا لإنتاج النيتروجين ومعدات للتعبئة بشكل آلي إضافة إلى خزانات تتضمن تقنيات للتبريد والتكثيف. وستستخدم "بتروكيم" المنشأة للتصنيع التعاقدي إضافة إلى توفير مرافق التقطير الكيميائي والتصنيع فضلاً عن مبنى للمكاتب.

موانئ دبي العالمية بتروكيم الشرق الأوسط سلطان أحمد بن سليم اقتصاد الامارات عبدالله بن دميثان جبل علي

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