ملخص وأهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل لاشيء، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

ثنائية صلاح وشريف

سجل صلاح محسن هدف المباراة الأول في الدقيقة 77 من عمر اللقاء ، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ورفع الأهلي رصيده بفضل ذلك الانتصار إلى 48 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري بعدما خاض 22 مباراة.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

أما المقاولون فتجمد رصيده عند 29 نقطة يحتل بها المركز الـ14 بعدما خاض كل مبارياته الـ27.