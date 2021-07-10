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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فيها حاجة حلوة .. طلاب فنون تطبيقية بنها يقدمون 14 مشروعا للتخرج عن إنجازات الرئيس.. فيديو وصور

مشروعات طلاب قسم
مشروعات طلاب قسم الاعلان بفنون تطبيقة بنها

تزخر كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها بالعديد  من المواهب والنماذج الطلابية القادرة على الابتكار والإبداع فى مختلف المجالات والفنون ، ومن هذا المنطلق حرصت الجامعة وإدارة الكلية على الاهتمام بالمشروعات الطلابية وربطها باحتياجات المجتمع وخطة الدولة ورؤية مصر 2030.

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وفى هذا السياق وجه طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلان والطباعة والنشر بالكلية مشروعات التخرج الخاصة بهم هذا العام بالمبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث قام الطلاب بعمل مجموعات طلابية وتقديم 14 عملا طلابيا مرتبطا بالمبادرات الرئاسية تحت إشراف أساتذة القسم.


من جانبها قالت الدكتورة شيماء صلاح صادق مدرس بقسم الإعلان أنه طبقا للمسؤولية الوطنية لقسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية ودعم الدولة المصرية في معركتها الوطنية نحو التطور والتنمية فكرنا هذا العام فى تقديم مشروعات التخرج لطلاب القسم تتناول المبادرات الرئاسية المختلفة.


وتابعت " صلاح " انه تم تقسيم الطلاب إلي مجموعات عمل من 6 طلاب وتناولت كل مجموعة مبادرة رئاسية أطلقها السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي دعما للدولة المصرية ومسارا منيرا نحو التقدم تحت شعار "جمهورية جديدة" وتم متابعة الطلاب من خلال نظام التعليم الهجين علي منصة الجامعة بشكل تفاعلي ، بالإضافة إلى المحاضرات العملية وتميزت مشروعات الطلاب بالتميز الأكاديمي و مواكبة اتجاهات التنمية والتطور وتحقيق عوامل النجاح المتسقة مع سوق العمل.


وأضافت الدكتورة منى عبد الرحيم القائم بعمل رئيس قسم الإعلام بكلية الفنون التطبيقة انه تم التنسيق مع الدكتور شمس الدين الفرنفيلى عميد الكلية على تنفيذ مشروعات التخرج لتواكب الانجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية.


وأشارت عبدالرحيم الى انه تم توجيه الطلاب لإعداد حملات إعلانية متكاملة عن المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خاصة وأن هذه المبادرات تنبع من المسؤولية المجتمعية والحضارة والإنسانية وتستهدف فى المقام الأول بناء الإنسان المصرى وحفظ كرامته وانسانيته.


من جانبه قال الدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلي، عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها أن الكلية حريصة على الاستفادة من طاقات وقدرات وأفكار وابتكارات الطلاب وتخريج أجيال جديدة قادرة على خدمة وطنها ومجتمعها.


وأشار القرنفيلى الى أن مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلان والطباعة والنشر، تضمنت 14 عملاً عن المبادرات الرئاسية تشمل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، و مدينة الجلالة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ومشروع الدلتا الجديدة، ومدينة دمياط الجديدة للأثاث، ومدينة الخانكة للأدوية، بالاضافة إلى مبادرات حملة 100 مليون صحة، ونور حياة، ومبادرة ذوي الهمم، وسيدات مصر، ومشروع المونوريل، والتحول الرقمي.


وأضاف الدكتور الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها إن إدارة الجامعة حريصة على تحفيز الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية، والوصول بها إلى مستويات الابتكار و تطبيقها وتوظيفها في المبادرات وخطط الدولة المستقبلية، وكذلك نشر أفكار المشروعات الطلابية المتميزة بين المجتمع الأكاديمي بالجامعة.


واوضح الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن المشروعات الطلابية تتيح للطلاب إطلاق أفكارهم الإبداعية، مضيفاً أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالمشروعات الطلابية المختلفة، والعمل على دعم وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع والبحث، للإطلاع على كل ماهو جديد في مجالاتهم.


وكان اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، قد معرض مشروعات التخرج لطلاب كلية الفنون التطبيقية.


جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد المؤمن شمس الدين القرنفيلي، عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور خالد عيسوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.


واستمع الهجان والجيزاوي والحضور، خلال تفقدهم أعمال المعرض، إلى شرح من الدكتورة منى إبراهيم، القائم بأعمال رئيس قسم الإعلان، والدكتورة شيماء صلاح، مشرفي المشروعات الطلابية، حول طبيعة المشروعات وأهدافها.


ومن جانبه، أشاد محافظ القليوبية بالأعمال والمشروعات الطلابية التي تضمنها المعرض، والتي ارتبطت بالمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى في مختلف المجالات، معرباً عن سعادته بإنتاج الطلاب والكلية المتميز من الأعمال الفنية، وروح الإبداع والابتكار لديهم.

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