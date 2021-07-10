حالة من التوتر..أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ينتظرون أبنائهم .. فيديووصور

يفترش عدد من أولياء أمور طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية العامة، أمام مدرسة السعيدية بالجيزة .
ويترقب أولياء الأمور خروج ابنائهم من لجان الامتحان للاطمئنان عليهم ، عقب أداء امتحان اللغة العربية .
جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميا اليوم لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية .
و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم ، بدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .
ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ، 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.