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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حالة من التوتر..أولياء أمور طلاب الثانوية العامة ينتظرون أبنائهم .. فيديووصور

جانب من الانتظار
جانب من الانتظار

يفترش عدد من أولياء أمور طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية العامة، أمام مدرسة السعيدية بالجيزة .

ويترقب أولياء الأمور خروج ابنائهم من لجان  الامتحان للاطمئنان عليهم ، عقب أداء امتحان اللغة العربية .

جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميا اليوم لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية .

و وفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم ، بدأ زمن امتحان اللغة العربية من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام ،  649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

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