مصرع طالب غرقا في مياه ترعة بقرية "دميرة"

لقي طالب مصرعه غرقا في مياه ترعة "دميرة" المارة بقرية " دميرة" مركز طلخا بمحافظة الدقهلية وتبين نزوله لمياه الترعة للإغتسال بها وتبين انه إختل توازنه وسقط بها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا.

كانت مديرية امن الدقهلية تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة دميرة المارة أمام قرية " دميرة " دائرة المركز.

وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري تم إنتشال الجثمان وبالفحص ومناظرته تبين حال قيام المدعو "محمود المتولى الموافی " 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي ، ومقيم قرية " الطويلة " دائرة المركز بالإغتسال بمياه الترعة المشار إليها إختل توازنه وسقط بها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي فيهاغرقا وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.



وتم نقله الى منزل ذويه وبسؤال والد المتوفي المدعو " المتولى الموافي الليثي "40 سنة، عامل ، ومقيم قرية " الطويلة " دائرة المركز، أيد ذات المضمون ولم يتهم أحدا ولا يشتبه في وفاته جنائية.

و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5685 إدارى مركز طلخا ، وجارى استكمال الفحص واخطار النيابة العامة.