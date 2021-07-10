مصرع طالب غرقا في مياه ترعة بقرية "دميرة"

لقي طالب مصرعه غرقا في مياه ترعة "دميرة" المارة بقرية " دميرة" مركز طلخا بمحافظة الدقهلية وتبين نزوله لمياه الترعة للإغتسال بها وتبين انه إختل توازنه وسقط بها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي غرقا.
كانت مديرية امن الدقهلية تلقت اخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة دميرة المارة أمام قرية " دميرة " دائرة المركز.
وبانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهري تم إنتشال الجثمان وبالفحص ومناظرته تبين حال قيام المدعو "محمود المتولى الموافی " 13 سنة، طالب بالصف الثاني الإعدادي ، ومقيم قرية " الطويلة " دائرة المركز بالإغتسال بمياه الترعة المشار إليها إختل توازنه وسقط بها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفي فيهاغرقا وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.
وتم نقله الى منزل ذويه وبسؤال والد المتوفي المدعو " المتولى الموافي الليثي "40 سنة، عامل ، ومقيم قرية " الطويلة " دائرة المركز، أيد ذات المضمون ولم يتهم أحدا ولا يشتبه في وفاته جنائية.
و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5685 إدارى مركز طلخا ، وجارى استكمال الفحص واخطار النيابة العامة.