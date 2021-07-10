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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة طفل بمياه ترعة الإسماعيلية فى القليوبية

غريق
غريق

عثر أهالى منطقة أبو زعبل التابعة لدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية على جثة لطفل غارقة بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة المركز تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار احمد البوشى رئيس النيابة. 


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من أهالى أبوزعبل دائرة المركز بالعثور على جثة مجهولة لطفل يبلغ من العمر 14 عاما غارقا بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة.

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انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم فحص الجثة وليس بها ثمة إصابات ولم يوجد معه أى متعلقات تثبت هويتة تم نقل الجثة لمستشفى الخانكة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.


من ناحية أخرى كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن القليوبية ، أنه تم ضبط أحد المتهمين بسرقة صندوق تبرعات الأيتام من أمام مسجد فى منطقة بهتيم بشبرا الخيمة.


وكشفت المصادر ، أنه جارى تحديد باقى المتهمين وضبطهم بعد نشر فيديو الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى.


تلقى مدير أمن القليوبية ، بلاغا بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام 3 أشخاص بسرقة صندوق تبرعات الأيتام من أمام مسجد فى منطقة بهتيم بشبرا الخيمة.


وتبين قيام المتهمين بسرقة صندوق تبرعات الايتام من مسجد بشاع 8 بمنطقة أرض عبدالكريم ناصر، ببهتيم بشبرا الخيمة ، وتم ضبط أحد المتهمين وجارى ضبط الباقى.


من ناحية أخرى، شنت مباحث التموين فى القليوبية حملة مكبرة استهدفت منافذ بيع المنتجات الغذائية أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع بها 3 طن أسماك فاسدة ، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.


تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مباحث تموين المديرية، تفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط ثلاجه لحفظ السلع الغذائية ضبط بها 3,55 طن أسماك ماكريل  وسردين مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس.


كما تم محل بدال تموينى ضبط بة 1,5 طن سكر تموينى و 432 عبوة زيت تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها فى السوق السوداء وتولت النيابة التحقيق.


من ناحية أخرى، تمكنت مباحث القليوبية من ضبط 14 تاجر مخدرات  فى حملة امنية و بحوزتهم كميات من المخدرات ما بين حشيش وهيروين وبانجو وأقراص مخدرة ، وتم الحفظ على المتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة ، وتولت النيابة التحقيق.


كما تلقت مديرية أمن القليوبية، اخطارا من مباحث مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة أمنية بالتنسيق مع مباحث مكتب المخدرات ، وتنفيذ الاحكام اسفرت عن ضبط 14 تاجر مخدرات بينهم 9 متهمين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم كميات من الحشيش والهيروين والاقراص المخدرة .


كما تم ضبط 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط 2 قطعة سلاح أبيض حوزة اثنين من المتهمين وضبط 6 عاطلين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا ، كما تم ضبط 3 مراقب هارب وتنفيذ  7194  حكم قضائى متنوع واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

القليوبية الخانكة مدير أمن القليوبية النيابة العامة مركز الخانكة

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