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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة الإسماعيلية

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة المتنوعة الفعلية والأونلاين بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبد الله، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، حيث نظم قصر ثقافة الإسماعيلية ورشة فنية لعمل ماكيت خروف العيد باستخدام أدوات بسيطة للفنانة سهى حسن.

 كما نظمت مكتبة أبو صوير الثقافية ورشة فنية لعمل "ساعة للأطفال من الورق" للفنانة مها أسامة، ونظم بيت ثقافة القنطرة شرق اللقاء الثانى لنادى أدب الطفل بحضور مدير عام فرع الثقافة وتتضمن فقرات إستماع للمواهب، تكريم الموهبه ملك ضاحى لحصولها على المركز الأول على المحافظة والثالث على مستوى الجمهوريه فى مسابقه الطفل الموهوب، كما تم تكريم مجموعة من مواهب نادى أدب الطفل.

ثقافة ثقافة الاسماعيليه ثقافة أحمد بهاء الدين أخبار ثقافة

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