عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسامة الهادي يُطلق أحدث كليباته "لسه فيّا حيل"

صدى البلد

أطلق الفنان أسامة الهادي، أحدث كليباته "لسه فيّا حيل"، اليوم؛ وذلك بعد غياب غنائي استمر لما يُقارب الـ 4 سنوات.

ويتعاون أسامة من خلال الأغنية مع الموزع الموسيقى هادز، الأغنية كلمات وألحان أسامة الهادي، والفيديو كليب من إخراجه أيضا، ويشاركه فيها فريق الرقص سواجرز.

وقال أسامة الهادي عن الأغنية "لسه فيّا حيل هي أكتر أغنية اشتغلت عليها، لأنها بتحكي قصة معينة عايز احكيها للناس، بتعبّر عني وعن أي حد، اهتميت جدًا أن الجمهور يلاقي نفسه فيها، وركزت في كل مراحل الأغنية بدايةً من الموسيقى والكلمات وتصوير الكليب، ودلوقتي جه وقت انتظار رد فعل الجمهور".

يذكر أن أسامة قد حقق نجاحاً في موسم رمضان الماضي بتقديمه دور شامبا في مسلسل لعبة نيوتن مع المخرج تامر محسن والنجوم منى زكي ومحمد ممدوح.

بعد توقف 4 سنوات.. أسامة الهادي يعود للغناء بـ "لسه فيا حيل"

شكرا لثقتك فيا.. أسامة الهادي يوجه رسالة للمخرج تامر محسن.. شاهد

وبدأ أسامة الهادي حياته الفنية كمطرب وكانت بداية شهرته من خلال مشاركته في إعلان أغنية علشان لازم نكون مع بعض. ومن أشهر أغنياته أخ وصاحب وصديق والرد مبيوصلش ليه ومتأكده وكام ذكرى متسابه مع الفنان هاني عادل وأنا بطل حياتي مع زاب ثروت ولدى أسامة ألبوم واحد كان بعنوان "يوماً ما هطير".

بدايته في التمثيل كانت من خلال مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي عام 2018 ثم ظهر في الجزء الثالث من مسلسل كلبش مع أمير كرارة ومسلسل لمس اكتاف.

 

المخرج تامر محسن الفنان هانى عادل تامر محسن لسه فيا حيل أسامة الهادي

ترشيحاتنا

لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. كيف تحصل على تمويل من البنوك؟

مواصفات وأسعار جيتور X70 موديل 2021 في مصر| صور

أخبار التوك شو.. وزير الخارجة يكشف مفاجآت بشأن أزمة سد النهضة.. وسؤال محرج لـ وزير التعليم على الهواء.. فيديو

أبو مسلم : الأهلي سيلعب أمام المقاصة بالقوام الأساسي استعدادا للنهائي القاري

مانشيني: علينا الهدوء أمام إنجلترا في نهائي اليورو.. غدًا يوم للإيطاليين

123 ألف زائر لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب في اليوم العاشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بفستان مكشوف.. زوجة عماد متعب تثير الجدل في أحدث ظهور لها

سيد علي يفاجئ وزير التعليم على الهواء:"جمع حليب إيه؟" ورد غير متوقع

نجوم في المستشفى.. هاني شاكر داخل العناية المركزة.. وهذه حالة عادل إمام

بيان عاجل لوزير التعليم حول ماحدث في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

وزير الخارجية: هذا ما ستفعله مصر بشأن أزمة سد النهضة بعد قرار مجلس الأمن.. فيديو

يورجن كلوب يطلب التعاقد مع نجم منتخب إيطاليا لتعويض رحيل محمد صلاح

صافيناز تثير الجدل بعد ظهورها عارية .. تعرف على التفاصيل

أسئلة مفبركة.. وزير التعليم يكشف مفاجأة عن امتحان الثانوية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على متن طائرتين عسكريتين.. مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة اليونان

جدول تنظيف المنزل قبل العيد سريعا

يرجع للقرن الـ18.. رجل يعثر على مبنى من العظام والأسنان أسفل منزله|صور

فيديو

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

أمام مجلس الأمن.. شاب يرفع العلم المصري وسط مظاهرة إثيوبية

بمارس الرَذِيلة بفلوس.. اعترافات موكا حجازي بعد القبض عليها (فيديوجراف)

اختاره الله لي شريك حياتي .. هاجر أحمد تدخل العش الذهبي

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ