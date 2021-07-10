أسامة الهادي يُطلق أحدث كليباته "لسه فيّا حيل"

أطلق الفنان أسامة الهادي، أحدث كليباته "لسه فيّا حيل"، اليوم؛ وذلك بعد غياب غنائي استمر لما يُقارب الـ 4 سنوات.

ويتعاون أسامة من خلال الأغنية مع الموزع الموسيقى هادز، الأغنية كلمات وألحان أسامة الهادي، والفيديو كليب من إخراجه أيضا، ويشاركه فيها فريق الرقص سواجرز.

وقال أسامة الهادي عن الأغنية "لسه فيّا حيل هي أكتر أغنية اشتغلت عليها، لأنها بتحكي قصة معينة عايز احكيها للناس، بتعبّر عني وعن أي حد، اهتميت جدًا أن الجمهور يلاقي نفسه فيها، وركزت في كل مراحل الأغنية بدايةً من الموسيقى والكلمات وتصوير الكليب، ودلوقتي جه وقت انتظار رد فعل الجمهور".

يذكر أن أسامة قد حقق نجاحاً في موسم رمضان الماضي بتقديمه دور شامبا في مسلسل لعبة نيوتن مع المخرج تامر محسن والنجوم منى زكي ومحمد ممدوح.

وبدأ أسامة الهادي حياته الفنية كمطرب وكانت بداية شهرته من خلال مشاركته في إعلان أغنية علشان لازم نكون مع بعض. ومن أشهر أغنياته أخ وصاحب وصديق والرد مبيوصلش ليه ومتأكده وكام ذكرى متسابه مع الفنان هاني عادل وأنا بطل حياتي مع زاب ثروت ولدى أسامة ألبوم واحد كان بعنوان "يوماً ما هطير".

بدايته في التمثيل كانت من خلال مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي عام 2018 ثم ظهر في الجزء الثالث من مسلسل كلبش مع أمير كرارة ومسلسل لمس اكتاف.