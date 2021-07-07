بعد توقف 4 سنوات.. أسامة الهادي يعود للغناء بـ "لسه فيا حيل"

طرح الفنان أسامة الهادي، الإعلان التشويقي لأغنيته الجديدة "لسه فيا حيل" بالتعاون مع الموزع الموسيقي هادز التي سيتم طرح الفيديو كليب الخاص بها يوم السبت 10 يوليو، ويعود بها للغناء بعد توقف 4 سنوات، حيث قدم في عام 2017 أغنية "الرد مابيوصلش ليه" ليعود الآن للساحة الغنائية بشكل أكثر نضجاً.

"لسه فيا حيل" كلمات وألحان وغناء أسامة الهادي وتوزيع هادز، والفيديو كليب من إخراج أسامة الهادي ويشاركه في الأغنية فريق الرقص سواجرز.

يذكر أن أسامة قد حقق نجاحاً في موسم رمضان الماضي بتقديمه دور شامبا في مسلسل لعبة نيوتن مع المخرج تامر محسن والنجوم محمد ممدوح ومنى زكي.

وقد بدأ أسامة الهادي حياته الفنية كمطرب وكانت بداية شهرته من خلال مشاركته في إعلان أغنية علشان لازم نكون مع بعض. ومن أشهر أغنياته أخ وصاحب وصديق والرد مبيوصلش ليه ومتأكده وكام ذكرى متسابه مع الفنان هاني عادل وأنا بطل حياتي مع زاب ثروت ولدى أسامة ألبوم واحد كان بعنوان "يوماً ما هطير".

ولكن بدايته في التمثيل كانت من خلال مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل الأب الروحي عام 2018 ثم ظهر في الجزء الثالث من مسلسل كلبش مع أمير كرارة ومسلسل لمس اكتاف.