بعد 4 أشهر من طرحها..هذا ما حققته أغنية التقينا لـ عبدالله الرويشد

حققت أغنية التقينا للفنان عبدالله الرويشد ما يقرب من نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يويتوب، بعد طرحها في شهر فبراير عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية «التقينا» لـ عبدالله الرويشد، من كلمات: علي مساعد، الحان وغناء: عبدالله الرويشد، توزيع: محمد علي، مكس وماستر: إيهاب نبيل – تامر حسن – علاء عبدالحميد.



كلمات أغنية التقينا لـ عبدالله الرويشد

التقينا بعد ما فات الاوان

اجمعتنا الصدفة في نفس المكان

بس مو نفس الحنان والامان

اللي عشته يوم كنا احباب في ذاك الزمان

التقينا

***

افترقنا واجتمعنا من جديد

بس شوقي ماهو شوقي

انا احس قلبي معاك ثلج وجليد

بس غدرك نار تحرق في عروقي

***

رد للي جيت منه

اللي دمرني و خذاك

لو زرعت الدنيا جنة

لحظة ما ابقى معاك

عمري كله كان بيدك

فرصة وضاعت من ايدك

انا اسف لازم امشي

في غيرك ينتظرني

اللي لو دمعة برمشي

يحتضنها ويحتضني

وماني اسف ... ماني اسف ... لازم امشي

أخر حفلات عبدالله الرويشد

أشعل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، حفلته الغنائية ليلة أمس الجمعة 25 يونيو، بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن سلسلة حفلات الرياض التي تقام بتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ورعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

واختتم عبدالله الرويشد الجزء الأخير من حفل الرياض أمس بعد جزء الفنانة السعودية داليا مبارك التي بدأت الحفل، والفنان فهد الكبيسي الذي قدم الجزء الثاني والأوسط من الحفل المشترك بين النجوم الثلاثة.

وصل عبدالله الرويشد لمقر الحفل بأحد الفنادق في العاصمة السعودية الرياض، وكان في استقباله سالم الهندي -المدير التنفيذي لشركة روتانا المنظمة للحفل- وقدم «الرويشد» باقة متنوعة من أروع أغانيه، من بينها: (وحشت الدار، العيون، دنيا الوله)، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور.

يأتي ذلك بعدما أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن طرح تذاكر حفل النجوم «عبدالله الرويشد، داليا مبارك، فهد الكبيسي»، المرتقب يوم الجمعة 25 يونيو بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تكون التذاكر متاحة للبيع لدى الجمهور في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية، عبر مواقع البيع الالكتروني.