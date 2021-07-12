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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حالة كورونا نادرة

مسنة تتوفى بعد إصابتها بنوعين من فيروس كورونا في وقت واحد

وباء كورونا
وباء كورونا

كشف علماء في بلجيكا أن امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا بنوعيه ألفا البريطاني  و بيتا الجنوب إفريقي في الوقت ذاته.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، لم تتلقى السيدة المسنة  التي عاشت بمفردها وتتلقى رعاية تمريضية في المنزل ،  لقاح كورونا وتم إدخالها إلى مستشفى  في مدينة آلست البلجيكية  بعد تعرضها لسلسلة  من متغيرات فيروس كورونا بمارس.

بينما كانت مستويات الأكسجين لديها جيدة في البداية ، تدهورت حالتها بسرعة وتوفيت بعد خمسة أيام.

عندما اختبر الطاقم الطبي وجود أي متغيرات مثيرة للقلق ، وجدوا أنها كانت تحمل كلا من سلالة ألفا ، التي نشأت في بريطانيا ، ومتغير بيتا الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا.

يعتقد الباحثون أنها أول حالة موثقة من نوعها حيث حذر العلماء من تفشي هذا الامر  ، على الرغم من ندرة حدوث عدوى مزدوجة.

تتزايد إصابات  فيروس كورونا حاليًا في بلجيكا ، حيث يتم الإبلاغ عن 1027 إصابة جديدة في المتوسط ​​كل يوم ، على الرغم من انخفاض معدل الوفيات ، حيث أظهرت أحدث الأرقام حالة وفاة فقط في الأيام القليلة الماضية.

بلجيكا فيروس كورونا كورونا ألفا بيتا مسنة

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