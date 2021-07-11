الأهلي يبدع ويهزم المقاصة برباعية في بروفة مميزة لـ نهائي أبطال أفريقيا

انتهت أحداث مباراة الأهلي ومصر المقاصة بتفوق المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس.

تفاصيل الشوط الأول..

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث المباراة التي تجمع بين فريقي النادي الأهلي ومصر المقاصة في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 18 من بطولة الدوري المصري

بدأ اللقاء بضغط هجومي من لاعبي مصر المقاصة من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تمكن لاعبو الأهلي من التصدي لكافة الهجمات.

وفي الدقيقة 12 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي مصر المقاصة مع محمد شريف وبعد الرجوع لتقنية الفار تم إلغاء ركلة الجزاء بداعي وقوع محمد شريف في التسلل.

وفي الدقيقة 19 أرسل حسين الشحات تمريرة طولية من منتصف الملعب جهة اليمين للاعب محمد مجدي أفشة داخل منطقة الجزاء خلف المدافعين واستلمها الأخير ولكن نجح الحارس محمود حمدي في قطع الكرة وينجح دفاع المقاصة في إخراجها..

وفي الدقيقة 23 أحرز محمد شريف هدف تقدم النادي الأهلي قبل أن يقوم حكم اللقاء بإلغاء الهدف بداعي التسلل على حسين الشحات.

وتمكن أحمد مودي من إحراز هدف تقدم المقاصة في الدقيقة 34 من خلال ركلة جزاء ليعلن تقدم أبناء الفيوم

وأحرز محمد شريف هدف تعادل النادي الأهلي في الدقيقة 38 من خلال رسية قوية لتسكن شباك الفريق الفيومي ويعلن تعادل المارد الأحمر

وتمكن لاعبو الأهلي من فرض السيطرة على المباراة وإضاعة العديد من الفرص التي كادت أن تنهي المباراة لصالح المارد الأحمر.

الشوط الثاني..

استطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الثاني في مرمى مصر للمقاصة، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السويس قبل الرجوع لتقنية الـ var والتي ألغت الهدف.

توغل لاعبو الأهلي بين دفاعات المقاصة، ومرر مجدي أفشة كرة رائعة من خلف المدافعين وتسلمها محمد شريف الذي أسكنها الشباك.



ولكن تدخل حكم ال var واعترض على قرار حكم الراية، واحتسب الكرة تسلل وألغى الهدف الثاني للأهلي

وأجرى الأهلي تبديل أول بخروج جونيور أجاي ونزول صلاح محسن في الدقيقة ٥٧ من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 61 من عمر المباراة تمكن حسين الشحات من تمرير كرة رائعة على رأس محمد شريف الذي تمركز داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك.

وأجرى الأهلي تبديلان دفعة واحدة بخروج حسين الشحات ونزول محمود كهربا، وخروج حمدي فتحي ونزول أليوديانج.

وفي الدقيقة 72 مرر افشة كرة مميزة لمحمد شريف وصل بها الى منطقة الجزاء ولم يخطأ شريف في إسكانها الشباك، ويعلن عن هاتريك له.

واحتسب الهدف لصالح محمد دسوقي لاعب مصر المقاصة الذي ارتطمت به الكرة قبل دخولها الشباك.

وفي الدقيقة 93 من عمر المباراة لمح أفشة حارس مرمى المقاصة متقدم وسدد كرة عابرة من منتصف الملعب وسجل الهدف الرابع بطريقة أوروبية.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 51 في ترتيب الدوري الممتاز ويصبح متصدر المركز الثاني، بينما يتجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 37 في المركز التاسع.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما خاض المقاصة المباراة بتشكيل مكون من :-

محمود حمدي - أحمد مودي - محمد دسوقي - هشام محمد - عبد الله مجدي - عماد فتحي - باسم مرسي - عصام صبحي - شيمس بيكلي - أحمد صبيحة - سعيد الونش

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة المقاصة وفي رصيده 48 نقطة جمعها من 22 جولة بعدما حقق الفوز في 14 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون».

وتعادل في 6 مباريات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

ويعتبر الأهلي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة بعدما استقبلت شباكه 16 هدفًا.

وتعد مباراة مصر المقاصة اليوم «البروڤة» الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري الأبطال والمقرر لها السبت المقبل.

فيما يدخل مصر المقاصة مباراة اليوم برصيد 37 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر في 10 مباريات