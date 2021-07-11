انطلاق المسابقة العالمية للوافدين والأجانب "مواهب وقدرات" الموسم الثاني ٢٠٢١

يطلق مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب المسابقة العالمية للوافدين والأجانب" مواهب وقدرات" الموسم الثاني ٢٠٢١م، تحت شعار "تنوع وتعايش"، لجميع الطلاب الوافدين والأجانب الدارسين بجميع مراحل التعليم (ما قبل جامعي – جامعي – دراسات عليا)، والتي تتضمن عدد (16) مسابقة مستقلة؛ لدعم وتطوير وتنمية المهارات والأفكار الإبداعية للطلاب الوافدين، عن طريق اختيار أفضل عشرة طلاب وافدين في كل محور من محاور المسابقة.



يأتي ذلك استكمالًا للمبادرات التي يقدمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في رعاية الطلاب الوافدين والوقوف على مواهبهم الحقيقية واستثمارها ليصبحوا مبدعين، وإيجاد فرصة لهم لتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وإشراف نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب.



محاور المسابقة: تدور مسابقة "مواهب وقدرات" حول المحاور والمجالات الآتية: (1) حفظ وترتيل القرآن الكريم كاملًا.

(2) حفظ وترتيل ثلاثة أرباع القرآن الكريم.

(3) حفظ وترتيل نصف القرآن الكريم.

(4) حفظ وترتيل ربع القرآن الكريم.

(5) الأصوات الحسنة (تجويد القرآن – إنشاد – ابتهالات ... إلخ).

(6) الثقافة الإسلامية.

(7) الخطابة وفنون التواصل.

(😎 تأليف وإلقاء الشعر والموشحات والزجل.

(9) براعة التحدث باللغات الأجنبية عن العلوم والآداب الإسلامية.

(10) الخط العربي بأنواعه.

(11) الرسم والزخرفة بأنواعها.

(12) الأشغال الفنية (توليف الخامات والتقنيات).

(13) فنون الكتابة الإبداعية (قصة – مقال – رواية).

(14) فنون التمثيل (سينما – مسرح).

(15) الفنون الرقمية (فيديو – تصوير فوتوغرافي – جرافيك – موشن جرافيك).

(16) مسابقة البحث العلمي.

- شروط المسابقة:

1- الالتزام بموضوع المسابقة المعلن عنها.

2- أن يكون الطالب الوافد مقيدًا بإحدى الجهات الدراسية بالأزهر (ما قبل جامعي – جامعي – دراسات عليا).

3- يحق للطالب أو الطالبة الاشتراك في محورين على الأكثر من محاور المسابقة، وإذا فاز في المسابقتين معًا يؤخذ بالمركز الأعلى.

4- لا يحق لمن سبق له الفوز في الموسم الأول في إحدى المسابقات الاشتراك في نفس المسابقة إلا بعد مرور خمسة مواسم للمسابقة.

-جوائز المسابقة:

يحصل جميع الفائزين على شهادات شكر وتقدير على أن يختص الفائز الأول في كل محور من محاور المسابقة بشهادة ممهورة بتوقيع من فضيلة الإمام الأكبر، بالإضافة إلى جوائز مالية قيمتها (260000) مائتان وستون ألف جنيه مصري لعدد (160) فائزًا.

-إجراءات الاشتراك في المسابقة

يمكن للطالب الوافد بجميع مراحل التعليم الاشتراك في المسابقة في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان عبر بوابة الأزهر الإلكترونية عن طريق تعبئة النموذج المعد لذلك.

نرجو من جميع الطلاب المتقدمين للاشتراك في المسابقة الانضمام لحروب"Telegram" لمعرفة أخبار المسابقة:

https://t.me/joinchat/Xsr5ICA4289hMGZk

ولمعرفة كافة التفاصيل والشروط الخاصة بكل مسابقة، والجوائز، نرجو الدخول على الرابط التالي للتسجيل في المسابقة.

الرابط كالتالي:



http://www.azhar.eg/talents