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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا اتدمرت.. الموزع محمد شفيق ينعي شقيق رامي صبري

صدى البلد

عبّر الموزع الموسيقي محمد شفيق، عن حزنه الشديد بعد خبر وفاة كريم صبري، شقيق الفنان رامي صبري.

كتب محمد شفيق، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “كده تمشي و تسيبني بعد ما كنا بننام علي سرير واحد و نشتغل و نحلم سوا؟  .. كده تمشي و تسيب اخوك؟! .. يعني انت مش جايلي بكره زي ما كنا متفقين؟؟  .. مش هنبات سوا تاني؟ طب و شغلنا و اغانينا؟  كله راح؟  احلامنا سوا اترمت كده؟؟".

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وتابع قائلاُ :"انا لله و انا اليه راجعون .. اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله”.. اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله  اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود .. انا اتدمرت بعد الخبر ده".

يذكر أن توفي كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري بعد أن غرق في ترعة المريوطية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

صبري رامي صبري الفنان رامي صبري كريم صبري محمد شفيق

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