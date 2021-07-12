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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل جنازة شقيق الفنان رامي صبري

صدى البلد

قررت أسرة الفنان الراحل كريم صبري، تشييع جثمانه اليوم الاثنين من مدافن الأسرة بمنطقة بابا الوزير عقب صلاة الظهر.
وتوفى كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري بعد أن غرق في ترعة المريوطية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

يذكر أن ودعت الفنانة انجى خطاب شقيق الفنان رامى صبرى الذى توفي من قليل ، ونشرت صورة لـ رامى صبرى مع شقيقة من خلال حسابها عبر موقع “ انستجرام ”.

هاني شاكر ينعى شقيق الفنان رامي صبري

بسمة وهبة تنعي شقيق رامى صبري: ربنا يصبركم

وعلقت انجى خطاب " ان لله وان اليه راجعون .. خبر محزن توفي الي رحمه الله زميلي ودفعتي في اكاديميه الفنون كريم صبري وشقيق الفنان رامي صبري مش مصدقه .

 الله يرحمك يا كريم كنت موهوب وكان عندك احلام كتير نفسك تحققها وكنت طيب وجدع ولسه صغير متغلاش علي اللي خلقك ربنا يرحمك يا كريم ويصبر اهلك يارب رجاءا ادعوله بالرحمه والمغفره ".

صبري كريم صبري الفنان رامي صبري رامي صبري انجى خطاب

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