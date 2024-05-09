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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الامتحان للتوفيق والنجاح.. ردده يوميا قبل الخروج من المنزل

صدى البلد

 لا يخلو بيت في مصر هذه الأيام إلا وبه طالب أو تلميذ يجري امتحان منتصف العام الدراسي والآباء والأمهات على أعصابهم خوفا من عدم حصول الأبناء على مجموع جيد أو الرسوب في الامتحان ، فليس هناك حل إلا تقديم النصيحة للأبناء والتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء ، ودعاء التوفيق في الإمتحان  محل بحث الكثيرين على مواقع الانترنت .

 فالدعاء له دور كبير في حدوث النجاح والتوفيق ولا يناقض هذا الأخذ بالأسباب، فهذا مما أمرنا به الشرع الحنيف، ومما يجعلك تحرص على دعاء التوفيق في الامتحان للأبناء أنه بالدعاء يحدث نوع من الاطمئنان والهدوء والسكينة والتوفيق وعدم التأثر بأي شعور يطرأ بالخوف على الطالب أثناء وجوده داخل لجنة الامتحان أو والديهم بالخارج كما يحدث مع كثيرين من شدة القلق على أبنائهم والحرص على مستقبلهم، ومن هنا كان بحث الكثير عند دعاء التوفيق في الامتحان للأبناء.

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دعاء الامتحان للتوفيق والنجاح

« اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وعلمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مجيب».  

«اللهم يسر الامتحان على أبنائنا، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم ، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم ، واشرح صدورهم ، ويسر أمورهم».

«اللهم إني أسالك لهم قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، و أن تجعلهم هداة مهتدين».

«اللهم اكتب لأبنائي النجاح في الدنيا، وبلوغ أعلى المناصب فيها، و نيل حب الخلق لهم، و التوفيق لكل خير في الدارين».

« اللهم ثبت أقدامهم ، اللهم أنزل السكينة فى قلوبهم ، اللهم ذكرهم اذا نسوا ، اللهم علمهم اذا جهلوا».

دعاء التوفيق في الامتحان للأولاد
« اللهم اشرح صدورهم، ويسر أمورهم، واكتب لهم النجاح فى الدنيا وفى الآخرة، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم».

« اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهم الإجابة عند السؤال، والنجاح في الامتحان».

«اللهم إنا نسألك لهم التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة اللهم أرزقهم نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل، اللهم قهم شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيرا، ورزقا وفيرا».

«اللهم يا من قلت وقولك الحق " وعلمناه من لدنا علما"، ارزقهم من لدنك علما يقربهم إليك، يا الله اجعلهم من عبادك المتقين وعلمهم ما ينفعهم وانفعهم بما علمتهم، وزدهم علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين».

«اللهم أخرجهم من ظلمات الدهر، وأكرمهم بنور الفهم، وافتح عليهم بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لهم أبواب فضلك، وانشر لهم من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين».

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دعاء التوفيق في الامتحان قصير
«اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة، اللهم اجعل لي نورا، وفي قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفى عظامي نورا، وفى دمي نورا، ونورا من خلفي، ونورا من أمامي، ونورا عن يميني، ونورا عن شمالي، ونورا من تحتي، ونورا من فوقي، اللهم زدني نورا، واجعل لي نورا».

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر، ونيلا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم، اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح علي فتوح العارفين».

«اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني، وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة».

«اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا فى الدنيا والآخرة، ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك أبدا، وتزيدنا لك بهما شكرا وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غنى وتعففا».

«اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعماء، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء، يا حاضرا ليس بغائب، يا موجودا عند الشدائد، يا خفي اللطف، يا حليما لا يعجل، يسر أمري».

«اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علي رحمتك، وذكرني ما نسيت وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون قل لأحلامنا كوني».

 

دعاء التوفيق في الامتحان قصير دعاء التوفيق في الامتحان للأولاد دعاء الامتحان للتوفيق والنجاح

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