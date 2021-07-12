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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني شاكر ينعى شقيق الفنان رامي صبري

هاني شاكر
هاني شاكر

نعى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين ، شقيق الفنان رامي صبري الذى توفى منذ قليل وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان. 

ونشر هانى شاكر تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع “ تويتر ”وكتب:  “ البقاء لله خالص التعازي الي الفنان رامي صبري في وفاة شقيقة كريم  صبري  أدعو الله أن يتغمدة برحمته ويلهم أهله الصبر و السلوان ”. 

وتوفى كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان .

تفاصيل واقعة الغرق:
تلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق شاب في ترعة المريوطية بـ البدرشين ، انتقلت على الفور قوات الامن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم اخطار اسرته.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان المتوفى مدمن وتم إدخاله لمصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين أمس.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

رامي صبري الفنان هاني شاكر تويتر هاني شاكر

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