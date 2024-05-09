عروض خليجية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن تجديد الأهلي عقد علي معلول

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة حول تجديد الأهلي للتونسي علي معلول.

وقال خلال برنامجه الإذاعي: “قصة علي معلول لم تنتهي مع الأهلي كولر ومجلس الإدارة يرغب في بقائه ولكن هناك رغبة في تقليل الراتب واللاعب متمسك بالأهلي رغم وجود عروض خليجية”.

وكان قد حقق فريق الأهلي فوزًا كبيرًا على الاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الثلاثاء الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب مؤجلات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

الأهلي والاتحاد

بهذا الفوز الكبير ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 30 في المركز السابع بدلاً من العاشر من 14 مباراة، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 32 نقطة من 21 مباراة ويبقي في المركز الخامس.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره بلدية المحلة في خضم منافسات الجولة الـ22 من عمر بطولة الدوري الممتاز".

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي وبلدية المحلة يوم السبت المقبل الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.