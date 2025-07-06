لرغبته في الرحيل.. تامر أمين: يجب الموافقة على أحد العروض المقدمة لـ وسام أبو علي

أكد الإعلامي تامر أمين، أنه لا حديث في الاوساط الرياضية سوى الحديث عن رحيل وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، مشيرا إلى أن إدارة الأهلي لديها رغبة في الحفاظ على وسام أبو علي مهاجم الفريق ويرفض رحيله، وهو نفس رأي بعض من جماهير الأهلي.

وقال تامر أمين، إن بعض من جماهير النادي الأهلي، يرى أنه يمكن بيع وسام أبو علي بمبلغ كبير وتعويضه بمهاجم أخر، مؤكدا أن أعلى عرض جاء من نادي الريان القطري، والذي قدم 10 مليون دولار.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن إدارة الأهلي وضعت شروطا أنه لو قام نادي الريان القطري ببيع اللاعب يحصل الأهلي على نسبة 20% من إعادة البيع.

وأشار تامر أمين، إلى أن اللاعب لو لديه رغبة في الرحيل عن النادي، فلا بد من الموافقة على عرض من العروض المقدمة وسط رغبة اللاعب.