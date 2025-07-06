رودريجو على رادار بايرن ميونخ لتعويض غياب موسيالا.. والعقبة مالية

دخل نادي بايرن ميونخ في سباق مع الزمن؛ لإيجاد بديل هجومي يعوض غياب نجمه الألماني “جمال موسيالا”، الذي تعرض لإصابة بالغة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، بعد التحام عنيف مع حارس باريس سان جيرمان “جيانلويجي دوناروما” في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة “ديفينسا سنترال” الإسبانية، بدأ النادي البافاري التحرك الفعلي في سوق الانتقالات، وبرز اسم الجناح البرازيلي رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد، كأحد أبرز الأهداف المحتملة لتعويض الغياب الفني لموسيالا.

ويُعد رودريجو خيارًا جذابًا؛ بالنظر إلى قدراته المهارية، وسرعته في الاختراق، وصناعته للفرص، وهو ما يتناسب مع احتياجات البايرن في مركز صناعة اللعب والهجوم.

لكن العقبة الأساسية التي قد تعرقل إتمام الصفقة، تتمثل في المقابل المادي، إذ يستعد بايرن لتقديم عرض تبلغ قيمته 65 مليون يورو، بينما يطالب ريال مدريد بمبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو من أجل التفريط في خدمات لاعبه البرازيلي، الذي يمتد عقده حتى صيف 2028.

وبحسب الشبكة، فإن إدارة النادي الملكي قد تنظر في العروض المقدمة لـ رودريجو، خصوصًا في ظل خروجه المتكرر من التشكيلة الأساسية منذ وصول المدرب تشابي ألونسو، وهو ما يعزز إمكانية الاستغناء عنه، لكن بشروط مالية مُرضية تتماشى مع قيمته السوقية.