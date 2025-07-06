سكرتير نقابة الصحفيين: النقابة تحظر كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني منذ الثمانينيات

أكد جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الإعلام الإسرائيلي خلال الحرب الإسرائيلية مع إيران أكد على عدم نشر أي أخبار عن الصواريخ التي تطلقها إيران ولا يتم نشر إلا أخبارا من جيش الاحتلال.

وقال جمال عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن دورنا هو رفض كل أسكال التعاون مع الإحتلال، مؤكدا أن النقابة تحذر كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وتابع سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الكاتب عماد الدين أديب غير مقيد بجداول النقابة منذ شطبه في سبتمبر 2020.