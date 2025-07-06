استشارى هندسة المرور: الغلق الجزئي للدائري الإقليمي شيء مهم

كشف اللواء أيمن الضبع استشارى تخطيط وهندسة المرور رئيس لجنة النقل والمرور بنقابة المهندسين، أهمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإغلاق جزئي للطريق الدائرى الإقليمى.

وأضاف اللواء أيمن الضبع استشارى تخطيط وهندسة المرور رئيس لجنة النقل والمرور بنقابة المهندسين، خلال لقاء عبر برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الغلق الجزئى من الطريق الدائرى الإقليمى شىء مهم لرفع صيانة مناطق التحويلات، حيث تبلغ مساحة الطريق 400 كيلو متر وهو طريق حيوى يربط عدد كبير من محافظات وسط الدلتا وشمال الصعيد.

ووجه اللواء أيمن الضبع استشارى تخطيط وهندسة المرور رئيس لجنة النقل والمرور بنقابة المهندسين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على قراره الخاص بالطريق الدائرى الإقليمى، وهو ما يؤكد انه متواجد ومتابع لما يدور فى الشارع المصرى بشكل دقيق وحثيث.

فيما أوضح اللواء أيمن الضبع استشارى تخطيط وهندسة المرور رئيس لجنة النقل والمرور بنقابة المهندسين، أن الطرق شهدت طفرة كبيرة فى مصر، ووصلت للمركز الـ 18 وهو إنجاز، حيث أنفقت الدولة مبالغ كبيرة على هذه الطرق، مشيرا إلى أن إنشاء الطرق يكون وفقا لمعايير مصرية تتوافق مع المعايير الدولية.

تابع اللواء أيمن الضبع استشارى تخطيط وهندسة المرور رئيس لجنة النقل والمرور بنقابة المهندسين، المستهدف الأكبر من إشكالية إهدار الطرق هى الحمولات الزائدة، وتحميل الطريق 100% أكبر من الحمولة القصوى المسموح بها والمصرح بها عمر الطريق الافتراضى يقل من 12 عاما إلى عامين وربع.

وأشار اللواء أيمن الضبع استشارى تخطيط وهندسة المرور رئيس لجنة النقل والمرور بنقابة المهندسين، إلى أن التحويلات المرورية شديدة الخطورة، ولها معايير فنية شديدة الصرامة.