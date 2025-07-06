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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو بلجنة دراسة إغلاق الإقليمي يكشف مفاجأة حول أسباب الحوادث المتكررة

الدائري الإقليمي
الدائري الإقليمي
عادل نصار

كشف الدكتور حسن مهدي عضو اللجنة المشكلة لدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الإقليمي، تفاصيل جديدة بشأن الإغلاق الجزئي للطريق الدائري الإقليمي، مشيرا إلى أنه تم فتح الطريق بشكل تدريجي.

 تم افتتاح الطريق بشكل تدريجي 

وأضاف الدكتور حسن مهدي عضو اللجنة المشكلة لدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الإقليمي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الطريق أمن وما يحدث هو إصلاحات في مناطق تعرضت لتشوهات نتيجة لإنشائها في مناطق زراعية والحمولات الزائدة.

الدائري الإقليمي

توقعات حدوث هبوط أمر طبيعي 

وتابع عضو اللجنة المشكلة لدراسة الإجراءات اللازمة لإغلاق الإقليمي، أن توقعات حدوث هبوط أمر طبيعي ويتم عمل حاليا صيانة لهذه المناطق.

ما يتردد بشأن وجود فساد أو يشابه غير دقيق

وفي السياق نفسه أشار الدكتور حسن مهدي، إلى أن ما يتردد بشأن وجود فساد أو يشابه غير دقيق.

الإقليمي إغلاق الإقليمي الإغلاق الجزئي مناطق زراعية فساد

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