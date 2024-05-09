زعيم المعارضة الإسرائيلي يطالب بطرد بن غفير من حكومة الاحتلال

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطرد وزير الأمن الإسرئيلي إيتمار بن غفير من الحكومة.

ولفت زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن بن غفير يعرض كل جندي في الجيش وكل مواطن في إسرائيل للخطر.

وقال لابيد إن تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنع تزويد إسرائيل بالأسلحة هو نتيجة للإدارة الفاشلة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف لابيد، في تصريحات لصحيفة “معاريف” العبرية، إن إسرائيل بحاجة إلى صفقة، ولابد من استنفاد التحرك في القاهرة لإعادة المختطفين إلى البلاد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إن إسرائيل ستفقد دعم الولايات المتحدة، حال استمرت في عمليتها العسكرية باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف بايدن أن الجيش الإسرائيلي إذا توغل في رفح، فإن تل أببيب ستفقد الدعم العسكري الذي تمدها به واشنطن من أسلحة أو ذخيرة مدفعية.