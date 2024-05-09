عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلي يطالب بطرد بن غفير من حكومة الاحتلال

صدى البلد

طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الخميس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطرد وزير الأمن الإسرئيلي إيتمار بن غفير من الحكومة.

ولفت زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن بن غفير يعرض كل جندي في الجيش وكل مواطن في إسرائيل للخطر.

وقال لابيد إن تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنع تزويد إسرائيل بالأسلحة هو نتيجة للإدارة الفاشلة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف لابيد، في تصريحات لصحيفة “معاريف” العبرية، إن إسرائيل بحاجة إلى صفقة، ولابد من استنفاد التحرك في القاهرة لإعادة المختطفين إلى البلاد.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إن إسرائيل ستفقد دعم الولايات المتحدة، حال استمرت في عمليتها العسكرية باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف بايدن أن الجيش الإسرائيلي إذا توغل في رفح، فإن تل أببيب ستفقد الدعم العسكري الذي تمدها به واشنطن من أسلحة أو ذخيرة مدفعية.

اجتياح اجتياح مدينة رفح الأمريكي جو بايدن الإسرائيلية الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعم العسكري الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

شبانة يفجرها: تأجيل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

لأول مرة| بايدن يهدد إسرائيل .. ويخشى من نفاد الصبر المصري

شوبير يحذر الأهلي من الخداع بهذا الأمر قبل النهائي الافريقي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

اقتحموا المخيم دون الاستماع لمطالبهم.. مؤتمر صحفي لطلبة جورج واشنطن الداعمين لفلسطين

سرايا القدس تعلن استشهاد 3 من عناصرها في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

مصرع عنصرين من حزب الله في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

الصحة العالمية: 1.4 مليون شخص في رفح معرضون للخطر

أثناء فض اعتصام داعم لغزة.. أمريكا تعتقل 33 طالبا من جامعة واشنطن

أهمها تجنيد المساجين.. البرمان الأوكراني يقر عدد من مشاريع القوانين

برصاص الاحتلال.. إصابة عمال فلسطينيين أثناء توجههم للعمل في معبر كرم أبو سالم

بمشاركة دولية.. الأردن تنفذ 5 عمليات إنزال جوي للمساعدات على شمالي غزة

ترشيحاتنا

سرايا القدس تقصف الجنود الإسرائيليين المتوغلين في مدينة رفح بالهاون|تفاصيل

وسط حراسة مشددة.. وصول المتهم في قضية طفلة مدينة نصر جانيت للمحكمة

خبير حقوقي: مصر تمتلك ترسانة تشريعات وقوانين تضمن الحريات العامة

الأوقاف: توزيع 134 طن لحوم وسلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية الأسبوع المقبل

انطلاق أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

موعد بدء أعمال مكتب تنسيق الجامعات 2024 لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم قضائي.. من هو المتهم بتزييف نسبة المشاهدات على المنصات الرقمية؟

خليكى زى ياسمين عبد العزيز.. إتيكيت التعامل مع الرجل بعد الانفصال

قراراتها محسوبة وطموحها عالٍ.. 7 صفات لامرأة برج الجدي تعكسها ياسمين عبدالعزيز

نشرة المرأة والصحة| إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها.. 5 طرق سحرية لمنع رائحة الفم الكريهة| تفاصيل

فيديو

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-