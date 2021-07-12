تايوان: انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا

أعلن مركز مكافحة الأوبئة المركزية التايواني، اليوم الإثنين، انخفاض معدل الإصابات في البلاد عقب تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 15 ألفا و273 حالة.

وقال المركز وفقا لما ذكرته صحيفة (فوكس تايوان) المحلية، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات ال 24 الماضية، ما رفع إجمالي حالات الوفيات إلى 741 حالة.

وكانت الحكومة التايوانية قد أعلنت في وقت سابق، توسيع نطاق برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد عقب تسجيل حالات بسلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19 للحيلولة دون انتشار الفيروس.