لمواجهة ظاهرة معيلة الرجال.. خالد الجندي يطالب بإلغاء الطلاق الشفوي

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بإلغاء الطلاق الشفوى، من أجل القضاء على ظاهرة «المعيلة» ، التي أصابت الكثير من الرجال.

إلغاء الطلاق الشفوي

وأوضح «الجندى» في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم الإثنين، أن العقود قديما كانت مجرد كلمة، يلتزم بها قائلها بشدة لدرجة أن صاحبها يمكن أن يموت لتنفيذها، لكن فى هذا الزمان تجد الشخص يوقع ألف عقد ويتنصل منه بشتى الطرق، مشيرًا إلى أن هذا ما يحدث فى الطلاق الآن.

وأضاف أن الرجال الآن يتعاملون بنفس المبدأ في الزواج والطلاق، فنجد الرجل يُلقي على زوجته يمين الطلاق شفويًا، ثم يهرب ويترك المسكينة لا تعرف هل هي مطلقة أم لا، منوهًا بأنه ينبغي إلغاء الطلاق الشفوى، "عشان نقضى على ظاهرة المعيلة، إللى أصابت الرجال".

المنهج السلفي

كان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، نبه في حلقة الأمس، إلى أن العالم كله يريد أن يعرف عقيدة الإمام أبو حسن الاشعرى، وهو فكر الأزهر الشريف، والعقيدة الإسلامية الحقيقة، فالسلفيين ربنا ينجينا، منهم يقولون إن العقيدة الأشعرية، فكر مبتدع ولا يعرف فى الإسلام، فهم كل شىء عندهم بدعة، ربنا سبحانه وتعالى ينجينا منهم".

وأفاد أن المنهج السلفي بعيد كل البعد عن الوسطية والاتزان، التى يتسم بها المنهج الأشعرى الأزهرى، حيث إن المنهج الأشعرى الأزهرى لم يتسبب يوما ما فى أى صدام على عكس المنهج السلفي، مشيرًا إلى أن المصريين لا يتناسب معهم المنهج السلفى، لما يتميز به من تشنج وعدم قبول الآخر فى العقيدة ولا الفكر ولا السلوك، ولا الأعمال.

الهجوم على رموز السلفية

وشدد على ضرورة رفض الهجوم على رموز السلفية فى حياتهم الخاصة، لابد من الحوار وإقامة الحجة بالحجة والحكمة والموعظة، مضيفًا: لابد أن نفصل بين القول والقائل، مينفعش يتم عمل صور لهم مع راقصات أو خلافه، مثلما كان يحدث معى، هذه ليست أخلاق، ولا أقبل بفعلها علي أو على غيرى، وانا أرفض محاولات تشويهم بهذه الصور المفبركة".

كتاب للسلفيين من 700 صفحة

وأضاف أن أصحاب الفكر السلفي متغلغلين فى كل مكان ينشرون سمومهم، منوهًا بأن هناك كتاب مكون من ٧٠٠ صفحة، يكشف ما يفعله السلفيين فى الجامعات ، مشيرًا إلى أن الكتاب ، كتبته إحدى التابعات المنهج السلفى، تحت عنوان "النقاب ليس قضية خلافية.. النقاب عقيدة وفريضة، حاجة كده زى ما قال أبو إسحاق لو أتيحت كتابة العقيدة لى لجعلت اللحية من العقيدة ".