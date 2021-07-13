خبير تربوي يكشف طرق الغش الجديدة عن طريق التابلت ..فيديو

قال الدكتور محمد خليل الخبير التربوي ، إن المسئولين عن لجان الثانوية العامة يجب عليهم أن يشددوا على عدم دخول الموبايل إلى لجان الامتحانات ، وهذا لمنع حدوث أي حالة غش من قبل الطلاب .

وأضاف خليل خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دى ام سى " ، هناك بعض الطلاب قاموا بتغير سيستم التابلت من اجل الدخول علي الانترنت ومحاولة الغش من اثناء الامتحان لافتا ان الطلاب يبتكرون طرق جديدة من اجل الغش .

وأوضح خليل ، " نحن بحاجة الي تغير أفكار الأجيال الجديدة وهذا لن يحدث الا عن طريق أولياء الأمور ، مؤكدا ان نظام التعليم الجديد يعتمد علي الفهم وليس علي الحفظ ".



وتابع خليل ، أن تصريحات وزارة التربية والتعليم بخصوص امتحانات الثانوية العامة مطمئنة الي أولياء الأمور والطلاب .



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أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة ، سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 “ الشعبة الأدبية ” غدا الثلاثاء وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 ، امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد 255 ألف و353 طالب/طالبة

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 الدارسين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات ( اللغة الإنجليزية) بإجمالى 1179 طالب وطالبة.

جدول امتحانات الثانوية العامة

وفي هذا التقرير ينشر “صدى البلد”، بالأيام والمواعيد، تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2021.

جدول امتحانات الثانوية العامة2021 للشعبة العلمية



السبت 10 يوليو 2021: اللغة العربية (من10 لـ 1 ظهرا).



الاثنين 12 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (من 10 لـ12 ظهرا).



الأربعاء 14 يوليو 2021: الجبر والهندسة الفراغية (من 10 لـ 12 ظهرا).



السبت: 17 يوليو 2021 : الكيمياء (من 10 لـ 1 ظهرا).



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021.



السبت 24 يوليو 2021: الفيزياء (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الاثنين 26 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 لـ 1 ظهرا).



الأربعاء 28 يوليو 2021: الديناميكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



السبت 31 يوليو 2021: الأحياء (من 10 لـ 1 ظهرا) + الاستاتيكا (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



الاثنين 2 أغسطس 2021: التفاضل والتكامل (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 للشعبة الأدبية

الأحد 11 يوليو 2021: اللغة العربية (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الثلاثاء 13 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الثانية (من 10 صباحا لـ 12 ظهرا).



الخميس 15 يوليو 2021: الجغرافيا (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الأحد 18 يوليو 2021: الفلسفة والمنطق (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



إجازة عيد الأضحى المبارك من 19 يوليو 2021 حتى 23 يوليو 2021



الأحد 25 يوليو 2021: التاريخ (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الثلاثاء 27 يوليو 2021: علم النفس والاجتماع (من 10 صباحا لـ 1 ظهرا).



الخميس 29 يوليو 2021: اللغة الأجنبية الأولى ( من 10 صباحا حتى 1 ظهرا).