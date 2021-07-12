8 أطفال جاهزون للحقن.. طب عين شمس: لن نترك أى طفل مصاب بالضمور

قالت الدكتورة ناجية علي فهمي مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس، أن مصر تهتم بأمراض العضلات رغم أنها تعتبر من الأمراض النادرة ، قائلةً: إنقاذ روح طفل من أطفال مصر تساوي أكثر من ملايين الجنيهات".

وتوجهت " علي فهمي"خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، بالشكر للمجتمع المدني على اهتمامه بهذا النوع من الأمراض، ومساعدته لـ علاج مرضى ضمور العضلات الشوكي.

وأوضحت مدير وحدة أمراض العضلات و الأعصاب بطب عين شمس، أنه من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مصابي ضمور العضلات الشوكي يتم التعاون بين وزارة الصحة وجامعة عين شمس و المستشفيات العسكرية و ذلك بتوفير 3 مراكز يتم فيها حقن العلاج الجيني الجديد و أنه يتم حالياً إعداد الحالات، و أشارت إلى أن يوجد 8 حالات الآن جاهزين للحقن .

ونوهت إلى أن تحضير الحالات للحقن يحتاج تحاليل معينة و يحتاج تحاليل الأجسام المضادة للفيروسات ، مؤكدةً أنن لن نترك أى طفل مصري مصاب بضمور العضلات إلا بعد علاجه.

وأضافت أن حقنة العلاج الجيني لمرضى ضمور العضلات باهظة الثمن بسبب إستخدام التكنولوجيا الحديثة في إنتاجها، مؤكدةً أننا بدأنا في دخول عصر العلاج الجيني في مصر.

علاج ضمور العضلات

قام أطباء مستشفى عين شمس التخصصي تحت إشراف أ.د. ناجية على فهمي أستاذ أمراض المخ والأعصاب ومدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس بعلاج وحقن الطفل المصري آسر كريم الدين ، بدواء "زولجينزما zolgensma" و الذي يعد الدواء الأعلى سعراً في العالم وتبلغ قيمته 2.125 مليون دولار بما يوازي 34 مليون جنيهاً مصرياً.



و أوضح د.محمود المتيني أن هذا الدواء هو العلاج الجيني الأول من نوعه في العالم الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي ولمرة واحدة فقط، وهو معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في مايو 2019.



و أشاد د. محمود المتيني بجهود وكفاءة الأطقم الطبية بمستشفى عين شمس التخصصي والذي يضم أعضاء هيئة تدريس وأطقم طبية على أعلى مستوى في جميع التخصصات، لافتاً أنه منذ إخطار الشركة باختيار الطفل المصري، تابع كل من د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و د. أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و د. علي الأنور المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ود. هاني عارف رئيس قسم المخ و الأعصاب و د. وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي، ونائبيه د.محمد رزق والدكتور هشام أنور، و د. منى مختار مدير وحدة الأعصاب ، بمتابعة تدريب الأطقم الطبية على تحضير الطفل لعملية الحقن والتدريب على طريقة الحقن ومتابعته إلى جانب الصيدلة الإكلينيكية، حيث أن الدواء يحفظ بكيفية خاصة وتحت درجات حرارة معينة.

وأوضحت د. ناجية علي فهمي ، أن الشركة المنتجة للدواء تقدم 100 فرصة للحصول على الدواء مجاناً في الدول التي لم يتم تسجيل الدواء بها، وتضع شروطاً لاختيار الأطفال المرضى، منها ألا يزيد عمر الطفل عن عامين وأن تكون الطفرة في الجين الأول، وكانت وحدة أمراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس تقدمت بـ 8 حالات من الأطفال المصابين قامت الشركة في مارس الماضي باختيار حالة الطفل «ريان» من محافظة الإسكندرية لتكون المرة الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية التي يتم حقن مصاب بضمور العضلات بهذا الدواء ، ونظراً للنجاح الذي حققته الأطقم الطبية بمستشفى عين شمس التخصصي في المرة الأولى وثقة الجهة المنتجة للدواء ، فقد تم اختيار حالة الطفل آسر للحقن بالدواء الأعلى سعراً في العالم للمرة الثانية على التوالي.