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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الفداء العظيم.. ورشة حكي بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

صدى البلد

 نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، عدداً من الأنشطة الثقافية والفنية،تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة. 

 حيث أعد قصر ثقافة أحمد بهاء الدين مجموعة من الورش الفنية، الأولى فى الحكي بعنوان "الفداء العظيم" بمناسبة قرب حلول عيد الأضحي المبارك، والثانية فى الفنون التشكيلية أونلاين بعنوان "الصداقة مع الأطفال"، أما الثالثة فكانت فى الأشغال فنية، حيث قامت من خلالها مسئولة النشاط بعمل حامل أكواب وصواني.

 

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وفي إطار الاهتمام بذوي القدرات تم عرض فيلم فيديو أونلاين للأطفال بعنوان "الموهوبة ندا أحمد"، وندا من ذوي القدرات طالبة متميزة في كلية الهندسة حصلت علي ميداليات عديدة وشهادات تقدير عالمية، وحققت مراكز أولي علي مستوي العالم في مجال المعلوماتية.

 كما أقيمت ورش في قصر ثقافة أحمد بهاء الدين لتعليم الموسيقي وورش لتعليم الأداء الحركي والفنون الشعبية لإكتشاف وتنمية مواهب الأطفال، بالإضافة إلى ورشة لتبسيط علم النحو والصرف .

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