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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو | الصحة: شقيق رامي صبري كان بمصحة غير مرخصة ومجرد فيلا...رسالة عاجلة للموظفين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم ابرزها :

 

وصفت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة البنك المركزي التي أطلقها البنك المركزي اليوم رسمياً للتنفيذ بغير المسبوقة مؤكدة أن سعر الفائدة الذي لا يتجاوز 3% هو سعر فائدة غير موجود  في أي مكان في العالم وعلى مدد تصل إلى ثلاثين عاماً   وهي غير موجودة حتى في إنجلترا " .


قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن مياه النيل مهمة لمصر والسودان ومجلس الأمن يرى أن الاتحاد الإفريقي هي المؤسسة الأنسب للتعامل مع أزمة السد ؛ موضحا الولايات المتحدة ترى ضرورة الحل بين الدول الثلاث في أزمة السد.

 

أكدت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، تقديمها طلب إحاطة حول تداعيات قرار إنشاء محور الجزائر بحي المعادي؛ لأن المنطقة لها طابع خاص، كما أن المنطقة التي من المقرر ان يمر المحور بها هي منطقة خاصة جدًا وذات طبيعة خاصة وبها اشجار، لذلك في وقت الاتجاه لزيادة المسطحات الخضراء.

 

أكدت هناء زكي،  المرأة التي قامت بتصوير واقعة قطار منوف، أنها كانت في قطار منوف ـ شبين الكوم الساعة العاشرة صباحًا، وسمعت صراخ طفلة على باب القطار، مما جعلها تتحرك من مقعدها لكي تتعرف على الأزمة، قائلة: "صراخ الطفلة خلاني اجري اشوفها.. ابوها انضرب بالقلم واتهان قدامها".

 

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن الصندوق سوف يصدر وحدات لمتوسطي ومحدودي الدخل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بمناسبة صدور مبادرة التمويل العقاري.


علق الدكتور هشام زكي مدير إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، على وفاة  كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري،  قائلاً : "عدد المصحات المرخصة في القطاع الخاص لعلاج الادمان والصحة النفسية تبلغ 15-20 مستشفى و95 مركز قطاع خاص بخلاف إليها المستشفيات الحكومية".

 

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن لن يتم الاستغناء عن أى موظف من الجهاز الإداري للدولة، حال الانتقال للعاصمة الإدارية، موضحًا أن هناك موظفين تم اختيارهم، وهناك لم يتم اختيارهم، مؤكدًا :"  لن يضار أى موظف من عمليات الإصلاح الإداري للدولة".

 

قال الدكتور علي أبو سنة مستشار وزيرة البيئة لشئون المشروعات ، إن اليوم كان هناك اجتماع  للهيئة القومية  للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وتم اجتماع اللجنة بناء على توجيه من رئيس الجمهورية لوضع استراتيجية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية في مصر .

 

قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان، إن الدولة ومن خلال صندوق مكافحة الادمان   وعبر الخط الساخن "16023 " تعمل الدولة على  علاج  الادمان يتم مجاناً  وبسرية تامة وخلال الستة أشهر الفائتة إستفادة  نحو 62 ألف من برامج الصندوق لعلاج الادمان ".

 

قالت رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، إن  مبادرة التمويل العقاري  غير مسبوقة  لأنها بفائدة 3%  ولمدة 30 سنة  ويستفيد منها محدودي ومتوسطي الدخل .

 

 

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