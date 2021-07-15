اليوم.. قطع المياه عن عدد من شوارع  الجيزة  لمدة 8 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع الـمـيـاه عن مناطق (شارع النيل – شارع الجيزة – شارع مراد ) لـمـدة 8 سـاعـات وذلك اعتبارا مـن الساعة 10 مساء اليوم الخميس الموافق 15/ 7/ 2021 حتى الساعة 6 من صباح غد الجمعة الموافق 16 / 7 /2021 .



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لإتمام ربط خط 600 مم الجديد الذي تم تغييره ضمن اعمال تطوير شارع النيل السياحي .



وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .



وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

