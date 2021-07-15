الإفتاء: 10 سنن للإحرام في الحج

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها سنن الإحرام في الحج وهي الغسل قبل الإحرام مباشرة، يسن صلاة ركعتين بعد الغسل وقبل الإحرام، يسن للمحرم إزالة شعثه قبل الغسل.



وأضافت الدار أن يجب قص الأظافر وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط قبل الغسل وترجيل شعر الرأس، ويبدأ الحاج والمعتمر بالتلبية بعد الإحرام ويستحب الدعاء بعد التلبية.



قالت دار الإفتاء إن الواجب في الحج هو: ما يحرم تركه لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه وينجبر بالدم، وهي:

1- تجرد الرجل من كل الثياب المخيطة المحيطة، فينزع ما عليه من الملابس المعتادة من قميص وعمامة وسراويل وخف.

2- كشف الرأس للرجل.

أدعية الحج

يؤدي حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج في أطهر بقاع الأرض، كما أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هي أفضل الليالي وأقسم بها الله في كتابه العزيز فقال" وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وهي أيام يكثر فيها ذِكر الله -تعالى-، ويشمل ذِكر الله -تعالى- التكبيرَ، والتهليلَ، والتحميدَ، والتسبيحَ.

وفي السطور القادمة نوضح أهم الأدعية التي تقال في الحج

أعُوذُ بِالله الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلطانه الْقَدِيمِ، من الشّيطانِ الرّجِيمِ، الحمد لله، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ على سيدنا مُحَمّدٍ وَعَلى سيدنا آلِ محمَّد، اللهمّ اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.

اللهم إني أسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لفائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إني أعوذ بك من عذاب يوم الدين.

أدعية الحج

اللهم إني اعوذ بك من أن أَظلم أو أُظلم أو أعتديُ أو ويعتدى علي أو اكتسب خطيئة أو ذنبًا واغفر لي ذنوبي كلها أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم.

اللهُم إني أسألك الفوز في القضاء ونُزُل الشهداء وعيش السعداء وحياة الأتقياء والنصر على الأعداء اللهم يا ذا الركن الشديد والأمر الرشيد أسألك لأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد.