انتصار تاريخي.. «الغندور» يشيد بفوز صن داونز على أولسان هيونداي بمونديال العالم الأندية

علق الإعلامي خالد الغندور، على فوز فريق صن داونز، أمام نظيره الكوري الجنوبي أولسان هيونداي بهدف دون مقابل، في مونديال الأندية.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “فوز تاريخي لصن داونز على بطل كوريا الجنوبية و اول فوز لفريق افريقي في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد”.

وحقق فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي انتصارًا مهمًا على حساب نظيره الكوري الجنوبي أولسان هيونداي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما فجر الأربعاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

هدف راينرز يحسم اللقاء

وسجّل هدف المباراة الوحيد اللاعب إكرام راينرز في الدقيقة 36، بعد تمريرة بينية متقنة من زميله لوكاس ريبيرو، استغلها راينرز ببراعة، متجاوزًا المدافع الكوري وواضعًا الكرة أرضية في شباك الحارس.