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صنداونز يهزم أولسان هيونداي ويمنح إفريقيا أول فوز في مونديال الأندية 2025
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صنداونز يهزم أولسان هيونداي ويمنح إفريقيا أول فوز في مونديال الأندية 2025

صنداونز
صنداونز
رباب الهواري

حقق فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي انتصارًا مهمًا على حساب نظيره الكوري الجنوبي أولسان هيونداي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما فجر الأربعاء ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

هدف راينرز يحسم اللقاء

وسجّل هدف المباراة الوحيد اللاعب إكرام راينرز في الدقيقة 36، بعد تمريرة بينية متقنة من زميله لوكاس ريبيرو، استغلها راينرز ببراعة، متجاوزًا المدافع الكوري وواضعًا الكرة أرضية في شباك الحارس.


 

تأخير انطلاق المباراة بسبب العاصفة

وشهدت المباراة تأخيرًا لمدة ساعة تقريبًا، نتيجة تحذيرات جوية بقدوم عاصفة رعدية، ما استدعى إخلاء الملعب من اللاعبين والجماهير حرصًا على السلامة. وبعد استئناف اللعب، فرض صنداونز سيطرته الكاملة على مجريات اللقاء.


 

سيطرة جنوب إفريقية وتفوق واضح

وبلغت نسبة استحواذ صنداونز على الكرة نحو 78%، مقابل 22% فقط لأولسان، الذي عجز عن تشكيل أي تهديد حقيقي على مرمى الفريق الإفريقي. وأكدت الإحصائيات الأداء القوي لبطل جنوب إفريقيا، الذي لعب بثقة وتنظيم كبيرين.


 

VAR يحرم راينرز من هدف ثانٍ

وفي الدقيقة 42، تمكن راينرز من هز الشباك مجددًا، إلا أن تقنية الفيديو (VAR) تدخلت وألغت الهدف بداعي التسلل، لتحرم اللاعب من تسجيل ثاني أهدافه الشخصية.


 

أول انتصار إفريقي في النسخة الحالية

وبهذا الفوز، أصبح صنداونز أول فريق إفريقي يسجل ويفوز في نسخة 2025 من البطولة، خاصة بعد تعادل الأهلي المصري مع إنتر ميامي، وخسارة الترجي التونسي أمام فلامينجو البرازيلي.


 

انطلاقة قوية وأمل إفريقي جديد

ومنحت النتيجة صنداونز أفضلية مبكرة في المجموعة السادسة، وأحيت آمال القارة السمراء في تحقيق إنجاز عالمي جديد في هذه النسخة من مونديال الأندية.


 

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