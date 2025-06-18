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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هنريكي سيرينو: الأندية العالمية مُرهقة بسبب نهاية الموسم

بورتو البرتغالي
بورتو البرتغالي
رباب الهواري

أكد هنريكي سيرينو، لاعب بورتو السابق ورئيس نادي أفيش البرتغالي السابق، أن جميع الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية تعاني من إرهاق شديد نتيجة ضغط المباريات مع نهاية الموسم الكروي. 

وأوضح خلال تصريحاته لبرنامج “رقم 10” مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى، أن هذا الإرهاق يؤثر بشكل مباشر على الأداء الفني للفرق خلال البطولة، مما ينعكس على المستوى العام للمسابقة. 


 بورتو بحاجة إلى تجديد شامل

تحدث سيرينو عن الوضع الحالي لفريقه السابق بورتو، مشيرًا إلى أن النادي لم يقم بعملية إحلال وتجديد على مستوى اللاعبين أو الجهاز الفني قبل انطلاق كأس العالم للأندية، وهو ما اعتبره من الأسباب التي قد تعرقل طموحات الفريق في البطولة. وشدد على أن بورتو بحاجة إلى مراجعة شاملة وتجديد الدماء إذا أراد أن يحقق نتائج جيدة على المستوى القاري والعالمي.
 

بورتو مطالب ببذل جهد مضاعف

أوضح سيرينو أن بورتو لا يزال أمامه الكثير من العمل من أجل التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، مؤكدًا أن المهمة لن تكون سهلة في ظل المنافسة القوية والظروف البدنية الصعبة. وشدد على أن الفريق بحاجة لبذل مجهود أكبر وتركيز مضاعف خلال المباريات القادمة لضمان التأهل.

الأهلي مفاجأة البطولة.. وقادر على الإطاحة بالكبار

أشاد سيرينو بمستوى الأهلي المصري، مؤكدًا أنه قدم أداءً قويًا ومميزًا أمام إنتر ميامي وكان الطرف الأفضل في المباراة. وأضاف أن استمرار الأهلي بهذا المستوى قد يجعله قادرًا على الفوز أمام بالميراس وبورتو. واعتبر أن الأهلي سيكون مفاجأة مجموعته، متوقعًا تأهله إلى الدور التالي من البطولة


 

بورتو البرتغالي كأس العالم للأندية نادي أفيش أخبار الرياضة كورة عالمية

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