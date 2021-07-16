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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غرامة مالية بسبب التحدث مع العروس .. شروط غريبة فرضتها مصممة حفلات زفاف

غرامة مالية بسبب
غرامة مالية بسبب التحدث مع العروس

حينما يشعر العريس والعروس أن الوقت ليس في صالحهما يبدأون في البحث عن شخص يرتب لهما يومهما الكبير و يضع خطة حفل الزفاف بدلا منهما، الا ان ذلك الشخص قد يشكل مخاطرة كبيرة كما حدث مع هؤلاء العروسان. 

 

حسب مانشرت صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن مصممة حفلات زفاف تسببت في وقوع عريس و عروس في مأزق في يوم زفافهما بسبب الدعوات التي ارسلتها . 

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وفقا للصحيفة،فإن مصممة حفلات الزفاف كانت تحاول أن تكون مختلفة في دعوة زفاف الزوجين، فقد وضعت شروط لدخول الحفل و من يخالفها ستضطر أنها ستمنعه من الإحتفال مع العريس و العروس . 

 

استفزت تلك الشابة مشاعر رواد التواصل الإجتماعي بعد أن كتبت في الدعوة، سيتم دفع غرامة مالية تصل إلى 40 جنيه استرليني و ذلك لمنع القبلات في أي مكان، و قالت الشابة أنها رأت أن ذلك قد يضيف بعض المرح في الحفل . 

 

جدير بالذكر انها أيضا اشترطت أن تكون شقيققات العروس لا يرتدن ملابس فاتحة اللون و الإبتعاد تماما عن الأبيض و مشتقاته، و من سيخالف سيدفع غرامة مالية أيضا تصل إلى 70 -جنيه استرليني 

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غرامة مالية بسبب التحدث مع العروس .. شروط غريبة فرضتها مصممة حفلات زفاف

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