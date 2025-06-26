المطران شيحان يهنئ الرئيس وقيادات الدولة والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

يهنئ المطران شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية، رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والشعب المصري بحلول العام الهجري الجديد.

وقال: نهنئ باسم الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء الإيبارشيّة، وكذلك كافة المؤسسات التابعة للإيبارشية، وبالأصالة عن نفسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجميع قيادات الدولة، وشيخ الأزهر الشريف، والشعب المصري العظيم، بمناسبة، الاحتفال بحلول العام الهجري، أعاده الله على الجميع، بالخير والرخاء والسلام.