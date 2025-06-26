تحذير من فجوة التوعية.. عبد الراضي: برامج مكافحة الإدمان بحاجة لتجديد جذري

قال الدكتور علي عبد الراضي، استشاري الصحة النفسية إن أسباب انتشار المخدرات تعود إلى سهولة الوصول إليها، مشيرًا إلى أن "كل المواد المخدرة بقت في متناول الإيد دلوقتي"، ما يسهّل على الشباب تجربتها ويزيد من حالات الإدمان.

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الرئاسة تطلق مبادرة لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان

وأكد عبد الراضي أن رئاسة الجمهورية أطلقت مؤخرًا مبادرة وطنية لمكافحة انتشار المواد المخدرة، تهدف إلى دعم برامج العلاج والوقاية من الإدمان، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر، خاصة بين الشباب.

دعوة لتطوير البرامج التوعوية لمواكبة الواقع

وشدد عبد الراضي على ضرورة وضع خطة واضحة للسيطرة على الإدمان، تبدأ بتحديث وتطوير البرامج التوعوية الحالية، معتبرًا أنها أصبحت غير متوافقة مع الواقع الفعلي، ولا تعكس التحديات الحقيقية التي يواجهها الشباب.

صندوق مكافحة الإدمان.. جهود قائمة بحاجة للتطوير

وأوضح عبد الراضي أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يقوم بدور هام من خلال برامج توعوية وعلاجية، إلا أنه شدد على الحاجة لتطوير هذه البرامج بشكل مستمر لضمان فاعليتها وزيادة تأثيرها في الحد من انتشار الظاهرة.