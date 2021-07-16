ختام البرنامج التدريبي لمتدربي البرنامج الرئاسي بمحافظة السويس

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الميدانية لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمحافظة السويس ضمن الدفعة الثالثة (دفعة الشهيد أحمد منسي ) بعد معايشة لمدة شهرين.

حضر المتدربون العديد من الجولات الميدانية والاجتماعات والمؤتمرات فى اطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بالشباب و تأهيلهم للمشاركة بفعالية فى وضع وإدارة السياسيات و إتخاذ القرار و دعمهم بكافة الأساليب العلمية والعملية التى تؤهلهم للمساهمة فى بناء مستقبل الوطن لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار .



وفى اطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل التنفيذيين للقيادة دفعة الشهيد أحمد منسى.



وفي لقائه بمناسبة ختام الدورة التدريبية اثني اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس علي أداء المتدربين خلال فترة التدريب داخل دواوين الاحياء والمديريات و المصالح الحكومية اثناء حضورهم الاجتماعات والجولات متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية وتقديم كل طاقتهم وأفكارهم لخدمة مصر الجديدة.